曾當洗碗工！黃仁勳現身速食店賣「輝達早餐」 自曝創業靈感

美國媒體近日報導，在輝達（Nvidia）GTC大會發表主旨演講前數小時，黃仁勳被發現快閃美式早餐店Denny’s的速食餐廳。原來為配合輝達舉行GTC大會，Denny's推出限時輝達早餐（Nvidia Breakfast Bytes），報導指這個推廣活動是向曾在該餐廳擔任洗碗工和服務生的黃仁勳致敬。黃仁勳對他當年曾在Denny's工作5年直認不諱，甚至表示是在該餐廳與同事商討成立輝達的大計。

據美國科技媒體Tom's Hardware報導，美式快餐店Denny's推出的輝達早餐套餐包括四條香腸和四塊Denny’s招牌的奶油牛奶鬆餅。

這份早餐的熱量為有520卡路里，價格只需4.93美元（約新台幣163元）。Denny’s建議享用這份早餐的最好的吃法是將一條香腸放到鬆餅上，用鬆餅把香腸捲起來，再淋上糖漿就完美。

美式快餐店Denny's推出的輝達早餐套餐包括四條香腸和四塊Denny’s招牌的奶油牛奶鬆餅。圖／美聯社

據報導，Denny's的廣告文宣指：該早餐的「靈感源自傳奇，為肚餓而生」（Inspired by a legend, build for hunger）。

報導指，黃仁勳一直不避諱自己與Denny’s餐廳的深厚淵源。他去年回到母校史丹福大學演講時，曾多次提到自己可能是Denny’s史上最好的洗碗工。

事實上，他不僅曾在Denny's工作多年，也正是在聖荷西市（St. Jose）的一間Denny’s 餐廳，他和另外兩名合作夥伴Chris Malachowsky和Curtis Priem在用餐時萌生創辦輝達的想法。

根據輝達過往發布的資料，2023年9月，黃仁勳和Denny’s 餐廳的行政總裁Kelli Valade在聖荷西的這間餐廳共同揭幕一塊金屬名牌，上面寫道：「促成創立市值一萬億（美元）企業的卡座」（the booth that launched a $1 trillion company）。

NVIDIA CEO Jensen Huang stopped by the @DennysDiner mobile #GTC25 diner for breakfast🍳 trying out the special 'NVIDIA Breakast Bytes' menu item.



Huge thanks to Denny's for celebrating the GTC keynote with us and honoring Jensen's history with the company 💚 pic.twitter.com/BnxkJ4vEGB — NVIDIA GTC (@NVIDIAGTC) 2025年3月18日

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文章授權轉載自《香港01》