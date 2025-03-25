快訊

金秀賢確定不來台灣！不敵爭議聲浪延燒 高雄櫻花季剩5天掰了

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

遭家寧媽控告現身警局！Andy老師反駁非杜撰：家寧也說沒看到帳冊

馬斯克干政惹議？特斯拉1至2月歐洲銷售狂瀉49%

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
自特斯拉老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）成為美國總統川普的主要支持者以來，電動車買主也可能因此拒絕購買特斯拉車款，以示抗議。 路透
自特斯拉老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）成為美國總統川普的主要支持者以來，電動車買主也可能因此拒絕購買特斯拉車款，以示抗議。 路透

歐洲汽車製造商協會（ACEA）今天表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）今年1月至2月在歐洲的電動車銷量，比去年同期大減49%。

法新社報導，特斯拉今年頭兩月銷量暴跌的一個原因是車款老舊，但自特斯拉老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）成為美國總統川普的主要支持者以來，電動車買主也可能因此拒絕購買特斯拉車款，以示抗議。

最近幾週，美國各地有多家特斯拉經銷商店面遭到破壞，特斯拉股價在過去一個月大幅下跌。

歐洲汽車製造商協會表示，今年頭兩個月，特斯拉在歐洲聯盟（EU）的新登記汽車數量減至1萬9046輛，使特斯拉市占率僅1.1%。

光是2月，特斯拉登記量就下滑了47%，至1萬1743輛。

在特斯拉銷量下滑之際，歐盟今年頭兩個月電動車整體銷量成長了28.4%，達到25萬5489輛，在歐盟汽車市場占15.2%。

特斯拉 電動車 馬斯克

延伸閱讀

比亞迪2024年營收突破3.5兆 銷售額首度超越特斯拉

超越特斯拉！比亞迪去年營收破千億美元創新高

全民權證／和大 兩檔強強滾

NBC：川普24日將再舉行內閣會議 馬斯克將出席

相關新聞

曾當洗碗工！黃仁勳現身速食店賣「輝達早餐」 自曝創業靈感

美國媒體近日報導，在輝達（Nvidia）GTC大會發表主旨演講前數小時，黃仁勳被發現快閃美式早餐店Denny’s的速食餐廳。 原來為...

馬斯克干政惹議？特斯拉1至2月歐洲銷售狂瀉49%

歐洲汽車製造商協會（ACEA）今天表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）今年1月至2月在歐洲的電動車銷量，比去年同期大減4...

歐洲人抵制川普…赴美旅行減少 這國家降幅26%跌最多

歐洲五家旅行社表示，許多丹麥、德國及更廣泛的歐洲國家民眾正重新考慮赴美旅行計畫，以抵制美國總統川普（Donald Tru...

新加坡爆洗錢醜聞後「1主因」 豪車銷量銳減75%

新加坡的豪華車銷量已銳減，受累於相關稅率已調升，再加上先前爆發20億美元的洗錢醜聞，促使當局加強對高價資產交易的財源進行...

華爾街日報：波音尋求撤銷737 MAX空難認罪協議

「華爾街日報」今天報導，航空巨擘波音公司（Boeing）正試圖推翻一項與兩起波音737 MAX致命空難有關的認罪協議；波...

全球貿易壁壘正以1930年代以來最快速度激增 原因未必全是川普

世界各國正以1930年代以來最快的速度豎起貿易壁壘，讓人想起1930年代使大蕭條惡化的孤立主義熱潮，原因不只是美國總統川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。