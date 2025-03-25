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華爾街日報：波音尋求撤銷737 MAX空難認罪協議

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
航空巨擘波音公司（Boeing）正試圖推翻一項與兩起波音737 MAX致命空難有關的認罪協議。路透
航空巨擘波音公司（Boeing）正試圖推翻一項與兩起波音737 MAX致命空難有關的認罪協議。路透

華爾街日報」今天報導，航空巨擘波音公司（Boeing）正試圖推翻一項與兩起波音737 MAX致命空難有關的認罪協議；波音去年與美國政府達成這項協議，後遭德州法官駁回。

華爾街日報援引數名不具名消息人士說法報導，波音公司希望美國總統川普執政下的司法部能給予更寬鬆待遇；司法部目前正在審查多起未決刑事案件。

波音737 MAX客機2018年和2019年在印尼及衣索比亞發生兩起致命空難，造成346人死亡。

拜登政府執政期間，司法部發現波音公司未能改善其合規和道德計畫，違反了2021年1月敲定的緩起訴協議（DPA），波音去年7月與司法部達成認罪協議，承認犯下欺騙美國聯邦航空總署（FAA）的罪名。

然而，德州一名法官去年12月以確保波音合規的監察人在選任程序上存在明顯缺陷為由，駁回波音與司法部2024年達成的認罪協議，使得波音與美國政府的談判回到原點。

華爾街日報援引消息人士說法寫道：「如今波音可望從川普政府司法部的審查中受益，司法部傾向於至少修改部分協議內容。」

報導還說：「若允許波音撤回認罪協議或減輕裁罰，將成為川普政府對企業白領犯罪案件執法趨向寬鬆的最著名案例之一。」

波音和美國司法部並未立即回應法新社的置評請求。

波音 空難 華爾街日報

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