印尼盾跌至亞洲金融風暴以來最低 引發印尼央行干預

印尼盾周二一度貶至亞洲金融風暴以來最低，印尼央行透過現匯、國內無本金遠期（NDF）及債券市場進場干預，以阻貶本國貨幣。

印尼盾周二兌美元貶值0.5%，報16,641，是1998年6月以來最低價位。印尼盾今年來已貶值逾3%，在新興市場中表現墊底。

印尼央行貨幣管理與資產證券主管 Fitra Jusdiman 表示，印尼央行正「果敢且有節制地」干預市場，以確保外匯供需平衡，並維持投資人對國內市場的信心。

Fitra指出，印尼盾走貶主因仍是全球不確定性，包括美國總統川普可能祭出的貿易關稅，以及聯準會（Fed）可能轉趨鷹派，推升美元和美國公債殖利率。

印尼一年前還是東南受到青睞的市場，如今頓時失寵。外資憂心總統普拉伯沃的施政正削弱長期以來的經濟保障機制，還擴大軍方在民間社會的角色。

普拉伯沃去年10月上任以來推出一連串民粹政策，包括每年支出約300億美元的免費供餐計畫，讓印尼預算赤字逼近國內生產毛額（GDP）3%的法定上限。

新加坡銀行策略師 Moh Siong Sim說：「財政疑慮以及外資季節性匯回股利，可能進一步打壓印尼盾匯率。預料印尼央行會持續抑制過度波動，尤其是在美國預定4月2日公布關稅措施之前。」

印尼股市今年大跌，2月已陷入空頭，外資累計撤出逾20億美元。印尼公債表現也落後美國公債，指標10年期債券利差擴大至去年9月以來最高水準。