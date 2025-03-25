英特爾前執行長基辛格找到新工作 任科技公司Gloo執行董事長

英特爾（Intel）前執行長基辛格找到新工作了。總部在科羅拉多州博爾德市（Boulder）的科技公司Gloo周一（24日）宣布，基辛格加入公司成為執行董事長兼技術總監。

Gloo是一家為基督教教會及其他宗教團體提供科技工具的公司，聘來基辛格，協助公司開發虛擬助理、聊天機器人等人工智慧（AI）工具。

基辛格去年被英特爾董事會閃電請他退休，因為不認同他的英特爾的改造計畫。

基辛格在Gloo的新職，是他離開英特爾後，第一個企業營運職位。基辛格一直是位基督徒，曾經領導舊金山灣區一個團體，十多年來致力開拓教會成員。他自2018年起，就擔任Gloo的非執行董事長。

Gloo創立於2013年，去年募得1.11億美元資金，要用來支持推動AI。公司正在開發的聊天機器人，有個「安全搜尋」選項，答案基於基督教聖經。基辛格未來將會監督Gloo的產品和工程。