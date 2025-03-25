「女股神」看好特斯拉五年內漲到目前股價十倍 加碼百度

「女股神」伍德對特斯拉（Tesla）股票仍抱持樂觀看法，看好未來五年內股價將漲至2,600美元，等於是目前股價的10倍。

伍德周二在香港出席滙豐全球投資高峰會席間接受彭博電視訪問時表示，自動駕駛計程車（Robo Taxi）事業這五年中將貢獻特斯拉約90%的價值。她也說，特斯拉目前正推進人形機器人研發計畫，但這部分也尚未反映在股價預測上。

特斯拉（Tesla）周一股價大漲逾12%，收在278.39美元，創下去年11月6日來最大漲幅。

她指出，就相同價格下的續航力與動力等指標來看，特斯拉相較於比亞迪（BYD）仍具競爭力。比亞迪去年營收突破1,000億美元，超越特斯拉，成為電動車銷量龍頭。

根據方舟投資官網，截至3月24日，特斯拉仍為方舟旗艦基金ARK Innovation ETF最大持股，占基金資產的10%。不過，這比率低於去年底的16%。

方舟投資在2023年也曾預測，特斯拉股價到2027年將漲至每股2,000美元，看好市占率繼續擴大。去年7月，伍德也預測，自動駕駛計程車平台建立後，將成為特斯拉股價翻十倍的動因。

此外，方舟投資管理公司旗下兩檔ETF周一增持中國搜尋引擎公司百度（Baidu）的美國存託憑證（ADR）。

根據彭博整理的方舟每日交易資料，ARKQ買進44,623股，ARKW則買進84,828股。

伍德1月曾表示，大陸國家主席習近平推動的「新質生產力」看來正在發揮作用，並指出方舟「正在更密切關注中國市場」。