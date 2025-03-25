快訊

我是台灣孩子！陸配亞亞老公全台語控訴：難道要我走？

他買高股息「3大天王」月領9萬當房貸現金流 網讚最強防禦手段

大罷免延燒…花蓮縣府遭控「查水表」 檢依違反選罷法兵分四路搜索調查

「女股神」看好特斯拉五年內漲到目前股價十倍 加碼百度

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
女股神伍德深信特斯拉股價將不只翻倍。路透
女股神伍德深信特斯拉股價將不只翻倍。路透

「女股神」伍德特斯拉（Tesla）股票仍抱持樂觀看法，看好未來五年內股價將漲至2,600美元，等於是目前股價的10倍。

伍德周二在香港出席滙豐全球投資高峰會席間接受彭博電視訪問時表示，自動駕駛計程車（Robo Taxi）事業這五年中將貢獻特斯拉約90%的價值。她也說，特斯拉目前正推進人形機器人研發計畫，但這部分也尚未反映在股價預測上。

特斯拉（Tesla）周一股價大漲逾12%，收在278.39美元，創下去年11月6日來最大漲幅。

她指出，就相同價格下的續航力與動力等指標來看，特斯拉相較於比亞迪（BYD）仍具競爭力。比亞迪去年營收突破1,000億美元，超越特斯拉，成為電動車銷量龍頭。

根據方舟投資官網，截至3月24日，特斯拉仍為方舟旗艦基金ARK Innovation ETF最大持股，占基金資產的10%。不過，這比率低於去年底的16%。

方舟投資在2023年也曾預測，特斯拉股價到2027年將漲至每股2,000美元，看好市占率繼續擴大。去年7月，伍德也預測，自動駕駛計程車平台建立後，將成為特斯拉股價翻十倍的動因。

此外，方舟投資管理公司旗下兩檔ETF周一增持中國搜尋引擎公司百度（Baidu）的美國存託憑證（ADR）。

根據彭博整理的方舟每日交易資料，ARKQ買進44,623股，ARKW則買進84,828股。

伍德1月曾表示，大陸國家主席習近平推動的「新質生產力」看來正在發揮作用，並指出方舟「正在更密切關注中國市場」。

伍德 特斯拉 百度

延伸閱讀

科技股率美股大漲 川普暗示下周對等關稅會給多國減免

全民權證／和大 兩檔強強滾

馬斯克裁員惹眾怒、電動車技術給陸遭反噬！特斯拉股價跌到川普都「心軟」開特例...

馬斯克爭議不斷？調查發現94%的德國人不會購買特斯拉！

相關新聞

京都住宿稅調漲了！每人每晚最高收取1萬日圓 預計明年3月起實施

全球新冠疫情結束後，受到日圓貶值影響，大批觀光客蜂擁前往日本旅遊，而日本為了「觀光公害」，許多旅遊熱點近期紛紛宣布調漲或...

NVIDIA黃仁勳皮衣風格再添時尚感！這回出自新銳品牌ERL手筆

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一直看好人工智慧（AI）驅動的機器人為未來趨勢，最近他從挪威機器人業者1X科技公司所設計...

「女股神」看好特斯拉五年內漲到目前股價十倍 加碼百度

「女股神」伍德對特斯拉（Tesla）股票仍抱持樂觀看法，看好未來五年內股價將漲至2,600美元，等於是目前股價的10倍。

震撼！三星電子共同執行長韓宗熙心臟病發驟逝 享年63歲

三星電子共同執行長韓宗熙（Han Jong-Hee) 已經過世，享年63歲。該公司發言人透過電話向彭博資訊證實這項消息。

亞特蘭大聯準銀行總裁：預期今年只降息一次

美國亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克周一（24日）在彭博電視的訪談中表示，他現在認為聯準會（Fed）今年可能只會降息一次，而...

川普又重申希望Fed降息 這回是對內閣官員表態

美國總統川普在內閣會議上，再度呼籲聯準會（Fed）降息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。