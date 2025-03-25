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京都住宿稅調漲了！每人每晚最高收取1萬日圓 預計明年3月起實施

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本京都預定於明天3月起調漲住宿稅，從現行最高每人每晚1000日圓漲到1萬日圓。圖為京都伏見稻荷神社擠滿觀光客。法新社
日本京都預定於明天3月起調漲住宿稅，從現行最高每人每晚1000日圓漲到1萬日圓。圖為京都伏見稻荷神社擠滿觀光客。法新社

全球新冠疫情結束後，受到日圓貶值影響，大批觀光客蜂擁前往日本旅遊，而日本為了「觀光公害」，許多旅遊熱點近期紛紛宣布調漲或新設「住宿稅」，像是台灣人最愛去的京都，已確定提高住宿稅費用，新稅制預計明年3月1日上路。

以京都為例，現行的住宿稅制度為每人每晚2萬日圓以下均收取200日圓；2萬日圓以上至5萬日圓則收取500日圓；5萬日圓以上均徵收1000日圓，共三個等級。

京都市議會25日通過最新擬定的方案，將調整為每人每晚6000日圓以下為200日圓；6000日圓以上至2萬日圓收取400日圓；2萬日圓以上至5萬日圓收取1000日圓；5萬日圓以上至10萬日圓收取4000日圓；10萬日圓以上則為1萬日圓，共五個等級。

修改後的新稅制預計明年3月1日上路，預計京都市的住宿稅收將達到目前兩倍以上的約126億日圓，增加財源除了加強應對過度旅遊的措施外，也用於擴大基礎設施建設，包括防災措施。

京都 住宿 出國旅遊 日本 稅金

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