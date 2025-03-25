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美國財政體質改善 有助提升美股投資價值

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

川普政府財政部長貝森特日前接受媒體深度訪談，清晰地分享川普政策背後的核心思維。川普政府的政策目標是逐步改善美國經濟體質，以資產思維替代過去的債務思維，力求為美國經濟資產負債表「開源」「節流」。永豐投信指出，美國經濟體質的轉型將為美股長期積累更多正面因素，看好美股長期投資價值，但轉型過程中難免出現震盪，可以通過布局大型企業股並分散產業配置來達到降低風險的效果。

永豐美國大型500股票ETF（00858）經理人認為，川普財經政策的主軸是從舉債到資產增值的轉型。長期以來，美國政府的財政政策以舉債支持政府支出為主，赤字不斷攀升。然而，川普政府正積極改變這一模式，轉而專注於減少債務、提升國家資產，改善經濟基本面。一方面，為實現財政部長貝森特2028年赤字率降至3%的目標，川普正通過馬斯克領導的政府效率部門縮減政府開支，達到「節流」目的；另一方面，推出500萬美金的金卡移民政策，吸引數百萬頂級富豪投資，以及成立美國主權基金進行股權投資，達到「開源」的效果。

經理人表示，在川普政策的推動下，美國經濟的長期前景愈加樂觀，降低赤字率、吸引外資流入、減稅與放鬆金融監管，不僅改善經濟體質，還釋放了巨大的成長潛力。然而，政策也可能帶來風險，近期市場因關稅政策的不確定性引發衰退擔憂，造成股市出現震盪。因此，我們看好大型企業憑藉其市場優勢與資源實力，將成為政策的最大受益者，並且能較好應對川普政策變化，成為投資者的首選標的。同時，單一產業的集中投資可能面臨波動，多元分散成為必要策略。

永豐美國大型500股票ETF3月24日持股中，包含美國大市值公司，類股包含電子、製藥、零售、金融及能源等，非電子產業占比約60%，具多元分散優勢，且為追蹤美股大盤市場上少數有配息機制的ETF。今年以來截至3月24日，該ETF規模激增133%，買氣旺盛，凸顯投資人對其信心。

川普 美國經濟 美股

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