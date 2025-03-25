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川普公司與Crypto.com合作 將推美國製造主題ETF

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普的媒體企業「川普媒體與科技集團」（Trump Media &Technology Group）今天表示，將與Crypto.com合作，透過旗下Truth.Fi品牌推出ETF與相關金融產品。

路透社報導，負責經營社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）的川普媒體與科技集團今天盤後大漲10.5%，但過去12個月內累計下跌38%。

根據聲明，這些指數股票型基金（ETF）將透過Crypto.com旗下經紀商Foris Capital提供，其中包括數位資產和橫跨多個產業、「以美國製造為重點」的證券。

這些基金預計將在今年稍後推出，將涵蓋美國、歐洲與亞洲等國際市場。

Crypto.com將負責ETF的後端技術、託管，並提供比特幣（Bitcoin）及Cronos等加密貨幣。

川普媒體今年1月在加密貨幣熱潮中，宣布推出金融服務與金融科技品牌Truth.Fi。

川普媒體董事會也已授權透過嘉信理財公司（Charles Schwab）投資最高2.5億美元，以分散現金資產配置。截至去年底，川普媒體現金儲備超過7億美元。

川普媒體曾表示，這筆資金將投入ETF、個別管理帳戶（SMA）及加密貨幣等多種投資選項。

今年2月，川普媒體表示已為追蹤比特幣及美國製造業和能源領域的6項投資產品申請商標。這些商標包括Truth.Fi Bitcoin Plus ETF, Truth.Fi Made in AmericaETF和Truth.Fi U.S. Energy Independence ETF等。

ETF 川普 美國

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