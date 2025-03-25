震撼！三星電子共同執行長韓宗熙心臟病發驟逝 享年63歲
三星電子共同執行長韓宗熙（Han Jong-Hee) 已經過世，享年63歲。該公司發言人透過電話向彭博資訊證實這項消息。
路透報導，韓宗熙是因為心臟驟停（cardiac arrest）而驟逝。
韓宗熙負責掌管三星電子的電子與行動裝置部門。
僅僅在上周三（19日），三星電子召開第56屆股東大會，韓宗熙才為該公司股價無法符合市場預期而向股東道歉，並承諾今年將推動有重大意義的半導體併購案，重振成長動能。
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