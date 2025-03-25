亞特蘭大聯準銀行總裁：預期今年只降息一次

美國亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克周一（24日）在彭博電視的訪談中表示，他現在認為聯準會（Fed）今年可能只會降息一次，而不是兩次，因為提高關稅阻礙了通膨回落進程。

波斯提克（Raphael Bostic）說，「我轉向認為只會降息一次，主要是因為我認為通膨將非常不穩定，不會大幅且明顯地向2%的目標邁進」，「由於被推遲，我認為適當的政策路徑也將不得不被推遲」。

波斯提克現在預期，通膨將在2027年初的某個時間點回到聯準會2%的目標水準，這與聯準會上周利率會議上發布的預測一致。在去年9月時，Fed官員們曾經預期2026年就能實現這一目標。

彭博指出，聯準會的最新預測，以預測的中位數而言，顯示決策官員今年傾向降息2碼（50個基點），這與去年12月的資料一致。然而，更多官員不排除只降息一次或完全不降。

波斯提克在電視訪談後，與彭博記者討論時，強調總統川普頻繁的政策變動所造成的不確定性，令經濟預測更加困難。他目前預測美國今年的GDP成長率為1.8%，低於他去年12月時預測的2.1%；今年年底的失業率大約在4.2%或4.3%，這數字以歷史標準而言，就業仍算是相當強勁。

他說，會等到川普政府的政策改變實行後，再進一步調整自己這些預測。

關於聯準會主席鮑爾在上周利率會議後，所提的通膨「暫時性」（transitory）之說，波斯提克並不願用這個詞，他說，「不」，「我不會說這個字」。他表示，雖然關稅歷來對價格的衝擊多是一次性的，但最近一輪的價格提高，有可能產生更持久的影響。

波斯提克認為，「我們剛剛經歷了一段高通膨的時期，所以消費者對此非常在意。我擔心他們今天對價格上漲的敏感度可能比過去更高，但也不一定，我們只能看情況如何發展。」他表示，在當前不確定的環境下，Fed最好不要冒險走錯方向，然後在發現錯誤時必須反轉。他寧可先按兵不動，靜觀經濟走勢。

聯準會上周也宣布將放慢縮表步伐。波斯提克表示，他傾向維持目前的速度，直到完全停止縮表。他也提到，他會「考慮」出售Fed持有的不動產抵押證券，只要這不會擾亂不動產貸款市場或更廣泛的貨幣市場。