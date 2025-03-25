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油價勁揚1%…川普威脅對購買委國原油的國家加徵關稅 金價小跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普宣布，4月2日起將對採購委內瑞拉石油或天然氣的國家祭出25%關稅。路透
美國總統川普宣布，4月2日起將對採購委內瑞拉石油或天然氣的國家祭出25%關稅。路透

國際油價周一（24日）上漲1%，美國總統川普威脅要對購買委內瑞拉石油的國家徵收25%的關稅，引發投資人對供應的擔憂；有關川普4月2日對等關稅將更具針對性的報導，則緩解金融市場的緊張情緒，黃金價格下跌。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油5月期貨收高84美分，漲幅1.2%，結算價報每桶73美元；美國西德州中級原油（WTI）5月期貨上漲83美分，漲幅1.2%，結算價報69.11美元。

WTI結算價位於每桶69美元上方，為2月份以來首次，盤中一度上漲1.5%，此前川普周一表示，將對任何從委內瑞拉購買石油和天然氣的國家徵收25%的關稅，理由是美國面臨來自該國的移民和犯罪集團問題。

這些關稅將影響從中國大陸、印度到西歐在內的主要經濟體，可能會讓依賴委內瑞拉重質原油供應的美國墨西哥灣沿岸煉油廠面臨更複雜的局面。隨著加拿大油砂生產商進入維護期並削減部分產量，庫存創紀錄低位，重質原油價格近日走強。

隨著美國財政部對雪佛龍結束委內瑞拉業務設定的最後期限延長到5月27日，WTI脫離盤中高點。石油輸出國組織（OPEC）數據顯示，委內瑞拉2024年原油日產量約87.5萬桶，約占全球石油總產量的0.9%

消息人士告訴路透，OPEC+將可能堅持其計畫，在5月連續第二個月提高石油產量。而且，就結束烏克蘭戰爭的談判繼續推進，這可能會增加俄羅斯對全球市場的原油供應。這些因素限制了油價漲幅。

金價小幅收跌

由於美元走升，現貨金價24日收盤下跌0.37%，至每英兩3,011.04美元。美國黃金期貨收低0.2%，結算價報3,015.60美元。

金價周一走低，同時美債殖利率上升，因為有報導說，川普的助手和盟友表示，4月2日的新關稅措施要比總統動不動放出來的威脅更加具有針對性，

此外，川普周一還表示，他可能給予許多國家關稅減免。這一表態一定程度緩解了金融市場的擔憂，也降低了投資者對美債和黃金等避險資產的需求。

金價今年以來已創下16個紀錄新高，上周更是一度攀升至3,057.21美元。

現貨白銀下跌0.3%，至每英兩32.94 美元，白金跌0.5%， 至969.77美元，鈀金跌0.7%，至951.10美元。

川普 油價 美國 金價 關稅

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