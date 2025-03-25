台積電ADR大漲2.5% 較台北交易溢價23.1%

2035年太空經濟規模將到達1.8兆美元，年均成長率遠高於全球GDP成長速度；各國每年發射上百顆國防衛星，用於偵察、通訊，又以中國和美國最多，地緣衝突從地表延伸到宇宙。聯合報數位版每周推出「解密太空」系列，帶讀者理解新太空時代全貌，以及台灣在全球太空布局中，將扮演什麼角色。 美國總統川普在就職典禮稱火星土地插上美國國旗「是美國人的天命」；億萬富豪馬斯克也強調要直接去火星，去月球會分散注意力，近日更宣布SpaceX的「星艦」（Starship）將在2026年底搭載人形機器人Optimus前往火星，如果任務進展順利，人類最快2029年或2031年可以登陸火星。但前往火星真如馬斯克說的那麼容易嗎？科學家都抱持懷疑態度。

2025-03-25 06:00