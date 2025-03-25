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台積電ADR大漲2.5% 較台北交易溢價23.1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。中央社
台積電。中央社

台積電ADR周一（24日）大漲2.5%，收在181.16美元，較台北交易溢價23.1%。

科技股周一率美國股市大漲，輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）領漲，美國總統川普二度暗示，他可能在下周實施的對等關稅對多國實施寬減。

那斯達克綜合指數大漲404.54點，漲幅2.3%，收在18,188.59點；標普500指數大漲100.01點，漲幅1.8%，收於5,767.57點；道瓊工業指數大漲597.97點，漲幅1.4%，收在42,583.32點。

費城半導體指數大漲3%，超微（AMD）大漲7%，輝達漲3.2%。

台灣加權股價指數周一下跌102.46點，收在22,106.64點。台積電平盤收在972.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 163.15 +1.33 160.50 1.65

中華電 CHT 128.77 -0.38 129.00 -0.18

台積電 TSM 1,196.63 +2.51 972.00 23.11

聯電 UMC 44.85 +1.19 44.85 0.00

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 美國

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