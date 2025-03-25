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科技股率美股大漲 川普暗示下周對等關稅會給多國減免

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人認為，美國關稅政策帶來的混亂已經見頂。路透
投資人認為，美國關稅政策帶來的混亂已經見頂。路透

科技股周一率美國股市大漲，輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）領漲，美國總統川普二度暗示，他可能在下周實施的對等關稅對多國實施寬減。

那斯達克綜合指數大漲404.54點，漲幅2.3%，收在18,188.59點；標普500指數大漲100.01點，漲幅1.8%，收於5,767.57點；道瓊工業指數大漲597.97點，漲幅1.4%，收在42,583.32點。

費城半導體指數大漲3%，超微（AMD）大漲7%，輝達（NVIDIA）漲3.2%，台積電ADR漲2.5%。反映美國國內市場景氣的羅素2000指數上漲2.6%，觸及兩周高位。被稱為華爾街恐慌指標的CBOE市場波動率指數下跌1.8點，至一個月最低。

採購經理人指數(PMI)數據顯示，在美國服務業回升的推動下，3月經濟活動加快。

特斯拉(Tesla)股價大漲逾12%，率大型股反彈，延續了上周五的漲勢。

川普周一說：「我可能會對很多國家給予（關稅）寬減。他們對我們收那麼高的關稅，高到我都不好意思對他們收一樣多的（對等）關稅 —— 不過這（我們要收的關稅）還是會是個很可觀的數字。」

周末媒體引述政府官員報導，川普原計劃於4月2日開始徵收廣泛的關稅，但現在可能會排除特定產業的關稅。但川普政府的一位官員周一又警告，情況仍在變化中，尚未做出最終決定。

Tigress Financial Partners投資長 Ivan Feinseth表示，「股市看起來會繼續從超賣水準反彈，潛在關稅影響的任何減輕都將成為上漲催化劑。我相信我們已經歷了市場修正的最糟糕階段，不過我們會在下個月初繼續看到波動加劇，具體取決於川普關稅政策的結果」。

 「我們上周說過，美國關稅政策的混亂已經見頂，」麥格理策略師Thierry Wizman說，「周末的事態進展似乎證實，關稅政策的規範化和合理化即將到來，隨後會是談判和讓步」。

與此同時，摩根大通、摩根士丹利和Evercore ISI等機構的股票策略師都建議客戶：近期下跌的最嚴重階段可能已經過去，理由包括投資人信心、市場部位以及有利的季節性因素等等。

多家公司以關稅不確定性為由，調降未來幾季的預測。截至上周五，倫敦證券交易所集團(LSEG)彙編的數據顯示，2025年標普500指數公司的獲利將成長10.5%，比年初時的預估下降了3.5個百分點。

標普500指數11大類股有10個上漲，非必需消費股領漲，漲幅為4.1%，受特斯拉提振，通信服務股緊隨其後，上漲2.1%。

洛克希德馬丁下跌逾1%，美銀全球研究將這家武器製造商的股票評級下調為「中性」。加密幣相關股大漲，受比特幣上漲4%所激勵。MicroStrategy大漲10%，Coinbase漲7%。

川普 科技股 美股 關稅

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