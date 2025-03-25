美管制AI晶片 鎖定大馬

美國封鎖中國大陸取得關鍵ＡＩ晶片等先進半導體產品，擴大防堵後門，繼新加坡等地遭查後，全球伺服器生產重鎮馬來西亞也被鎖定；馬來西亞政府證實，遭美國要求追蹤輝達在馬國的出貨狀況。

金融時報報導，馬來西亞貿易部長扎夫魯說，華府要求馬國嚴密追蹤輝達高階晶片流向，懷疑大量晶片違反美國出口規定，最終流入中國大陸。

扎夫魯指出，「美國要求我們監控進入馬來西亞牽涉輝達晶片的供貨」，希望確保伺服器確實進入原定的資料中心，而非中途轉運至他處。

馬國為亞太地區伺服器生產重鎮，除有美超微、緯穎等伺服器廠落地，當地也擁有勢力龐大的華人集團楊忠禮集團、亞洲糖王郭鶴年集團等，動輒斥資數十億至百億美元興建ＡＩ資料中心，引起美方關切。

柔佛州為馬來西亞最大資料中心投資據點，鄰近新加坡，受惠美中貿易摩擦外溢效應，成為亞太第九大資料中心市場，目前已有十三個資料中心，更有四個正在興建中，微軟去年也在柔佛州購地蓋資料中心。

業界人士指出，跨國企業爭相在當地建置資料中心，有心人士是否將輝達ＡＩ晶片繞道出貨至中國大陸引發關注，同時馬國當地華人集團也積極砸巨資建ＡＩ資料中心，更讓美方聯想可能成為中國大陸廠商取得ＡＩ晶片的管道。

新加坡檢方日前以涉嫌透過馬來西亞轉售輝達晶片至中國大陸伺服器供應商，以詐欺為由起訴三名男子，涉犯金額高達三點九億美元。輝達新加坡營收占全球營收近四分之一，華府懷疑部分晶片可能經此流入中國大陸。

美國近來加強管制ＡＩ晶片等先進技術流入大陸，相關限制進一步擴大至東南亞和中東等國，擔憂這些地區可能成為大陸獲取禁用技術的後門。