日財相：日本仍未戰勝通縮

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
日本財務大臣加藤勝信表示，該國仍未完全戰勝通縮。路透
日本財務大臣加藤勝信表示，該國仍未完全戰勝通縮。路透

日本財務大臣加藤勝信警告，儘管消費者物價近幾年持續上漲，以及薪資調漲幅度達到30年來最大，日本仍未戰勝通縮。

加藤勝信是在接受英媒金融時報（FT）的專訪中發表上述言論，恰逢日本銀行（BOJ，央行）15個月來努力使經濟「正常化」和重新引入正利率。此前日本長達25年的時間都在試圖擺脫通縮。

加藤坦承，日本正經歷的物價上漲，及其他趨勢看起來是正向的，但也說政府只有在看不到物價回落的前景時，才能宣告勝利，「我認為，我們需要小心判斷日本是否擺脫了通縮，除了透過消費者物價，還有標的資產價格與綜合背景，而我們現在的判斷是日本尚未戰勝通縮。」

加藤的發言呼應一些經濟學家的看法。這些人擔憂，雖然物價正在上漲，但大多是「錯誤」形式的通膨，也就是由疲軟的日圓和高昂的商品成本所帶動，而非薪資上漲及消費者需求形成的良性循環。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）日本經濟學家安格利克（Stefan Angrick）表示，該國的消費者物價通膨程度使通縮復萌看似不可能，但加藤的發言反映出日本沒有得到想要的通膨形式。

日本經濟 消費者 通膨

延伸閱讀

日本新設統合作戰司令部 負責協調與美軍共同作戰

愷森能源進軍日本儲能市場 埼玉二案場年底完工併網

陸方暗示日本水產進口獲進展 日中友好議員聯盟4月訪華

NBA／柯瑞骨盆傷缺陣 老鷹首節轟40分斷勇士連勝

相關新聞

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

「科技七雄」過去幾年帶動美股闖入牛市，可謂功不可沒，但由「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，近來卻超越這些科技巨頭，在股票報...

美股早盤／川普對等關稅可能留有餘地...道指勁漲455點 特斯拉漲5%

美股三大指數24日早盤全面上攻，道瓊工業指數勁漲346點，原因是外媒報導，美國總統川普預定4月2日上路的對等關稅措施可望...

日本製造業連續9個月衰退 日股收黑

日本3月au Jibun Bank製造業採購經理指數（PMI）初值從2月的49點降至48.3點，低於市場預測的49.2點...

維權避險基金Elliott在日本又出手 這次鎖定住友不動產

彭博引述知情人士報導，美國維權投資公司 Elliott投資管理公司在日本房地產開發商住友不動產建立龐大持股部位，並已積極...

Google地圖上 逾萬假商家行騙 谷歌提告

Google(谷歌)公司發現上萬個空頭帳號在旗下地圖(Google Maps)平台上虛設商店行號，已就詐欺情事提告。

韓AI晶片公司FuriosaAI傳回絕Meta 8億美元併購提議

彭博引述知情人士報導，南韓晶片新創公司 FuriosaAI 已回絕 Meta 所提 8 億美元併購之議，選擇獨力發展。知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。