印尼股匯跌跌不休 反映投資人對經濟展望焦慮

印尼股市24日繼續下跌，延續上周的動盪走勢，反映投資人對該國經濟展望備感焦慮。交易員因出於對印尼財政的擔憂而拋售股票和印尼盾；美國即將大幅提高關稅的威脅，也抑制了風險偏好。

印尼雅加達綜合指數盤中重挫多達4.7%，是近一周來最大單日跌幅。但在主權財富基金Danantara發布聲明說，印尼前總統蘇西洛和佐科威將加入其顧問委員會後，市場的不安情緒有所緩和，使印尼股市跌幅收斂，終場收跌1.5%。

印尼盾匯率同日貶值0.4%至16,568，逼近1998年以來的最低水準。IG市場策略師指出，投資者對印尼總統普拉伯沃領導的印尼經濟走向持續失去信心，擔心其討好人民的支出措施能否持續，「美國關稅問題持續存在不確定性，進一步加劇了這些擔憂，投資人目前不太願意承擔風險，這可能會加劇賣壓」。

在市場掀起拋售潮之際，正值印尼政府開始把多家最大國營公司的所有權進行轉移。根據一份在24日公布的證券交易所文件，政府已把印尼電信公司、鋼鐵製造業者PT Krakatau Steel、國有營建公司PT Waskita Karya等企業的所有B股股權轉移到新的主權財富基金Danantara旗下的營運控股部門Biro Klasifikasi。

普拉伯沃建立主權財富基金Danantara，是做為整體目標創造就業、推動印尼經濟成長的廣泛措施一環。

印尼金融市場近幾周來飽受壓力，主要是擔心普拉伯沃討好選民的政策，包括成本高昂的福利計畫，可能會拖累財政且不利經濟活動。

印尼股市在3月18日曾重挫7.1%，為2011年來最大盤中跌幅，更觸發了5%跌停門檻，暫停交易30分鐘。