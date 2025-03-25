國際銅價飆漲 每公噸上看1.3萬美元

國際銅價近來快速上漲，站上每公噸1萬美元關卡。展望後市，一名大多頭認為，隨著美國總統川普揚言加徵關稅導致美國銅價高於全球其他地區，進而創造空前套利機會，全球銅庫存將陷入短缺，銅價最多可望漲至每公噸1.3萬美元，相當於從目前水準再漲三分之一。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨價格24日盤中漲至每公噸9,842美元，今年來已漲14%；紐約商品交易所（COMEX）銅期貨價格則逼近歷史高點，每公噸逾1.1萬美元的價格比LME銅價高出一截，凸顯關稅威脅的影響。

賓塔斯是全球知名的金屬交易員，目前正帶領能源交易商摩科瑞能源集團進軍金屬領域。賓塔斯看好銅價將改寫歷史新高，後市上看每公噸1.3萬美元，原因是銅大舉流入美國將導致其他地區陷入短缺，尤其是最大消費國中國大陸。

賓塔斯說：「我們認為銅市現況並不尋常，預期銅價達到每公噸1.2萬或1.3萬美元不合理嗎？我很難給出數字，因為這種情況過去不曾發生。」

摩科瑞估計流入美國的銅將達到約50萬公噸，其中大部分已上路。相較之下，美國單月銅進口量一般落在7萬公噸左右。彭博資訊曾報導，部分交易商持續把原本出貨給亞洲客戶的銅，轉而銷往美國。

看多銅價的不只賓塔斯，交易所數據顯示，投資基金持有的LME銅淨多頭部位已升至去年5月以來最高。