美商業活動好轉 3月PMI優於預期 歐元區、日本好壞互見

儘管製造業景氣意外陷入萎縮，但在服務業的帶動下，美國整體商業活動好轉，使3月綜合採購經理人指數（PMI）優於預期。歐元區和日本的PMI則優劣互見。

歐元區的製造業低迷略為改善，帶動3月綜合採購經理人指數（PMI）站上七個月高點，激勵歐元和歐股24日早盤走升。但日本經濟出現令人憂慮的跡象，綜合PMI陷入萎縮，為五個月來首見。

標普全球（S&P Global）24日公布，美國3月綜合PMI初估值升至53.5，高於2月的51.6。PMI以50為分界，高於50表示擴張。

圖／經濟日報提供

但美國3月製造業PMI的初估值，從52.7降至49.8，遜於經濟學家估計的51.7。另外，服務業PMI初估值，則從51.0升至54.3，優於經濟學家預期的50.8。

與此同時，企業支付的投入價格指數，升至近兩年最高，製造業和服務業的價格指數雙雙攀漲，企業似乎也不願增聘人手。

綜合PMI數據改善，也許難以舒緩美國經濟趨緩的憂慮。家庭擔心未來，也使消費者情緒惡化。

另一方面，S&P Global與漢堡商業銀行（HCOB）發布，歐元區3月綜合PMI初估值為50.4，高於2月的50.2，為去年8月來最高。該指數自今年初以來，持續高於50的景氣榮枯分界線。但3月綜合PMI依舊疲弱，遜於經濟學家預期的50.8。

歐元區製造業PMI從2月的47.6升至48.7，為逾兩年新高，製造業近三年的萎縮趨緩。與此同時，工廠生產指數也出現兩年來首見的擴張，從48.9升至50.7，創2022年5月來最高，主要是外界期盼歐洲將大舉投資基礎建設和軍事生產。

HCOB首席經濟學家德拉魯比亞說，初春時分也許會看到製造業的首波復甦跡象，雖然不應該對單一數據過度解讀，但製造業自2023年3月來首次擴大生產，值得注意。

不過歐元區服務業表現欠佳，當月服務業PMI，從2月的50.6降至50.4。

與此同時，日本商業活動放緩，3月日本綜合PMI指數初估值48.5，低於2月的52.0，為五個月來首次萎縮。

其中3月製造業PMI初估值降至48.3，寫一年新低，日本製造業PMI已連續九個月低於50的榮枯分界。整體企業展望也跌至2020年8月來最低，業者憂慮因素包括成本增加、勞動力短缺、貿易環境不確定性。