韓晶片新創 拒絕Meta併購
彭博引述知情人士報導，南韓晶片新創公司 FuriosaAI已回絕Meta所提8億美元併購之議，選擇獨力發展。知情人士透露，Meta今年初起開始洽談收購 FuriosaAI。
FuriosaAI是少數吸引Meta注意的亞洲新創公司。該公司由曾任職三星電子和超微（AMD）的白俊浩（June Paik，音譯）領軍，專注開發用於AI推論的半導體產品。這家創立八年的公司推出的第二代處理器「RNGD」，旨在挑戰產業領導者輝達（NVIDIA）以及Groq、SambaNova Systems和Cerebras Systems其他新創業者。
最新晶片RNGD採用台積電（2330）5奈米製程，並搭配SK海力士供應的HBM3記憶體晶片。知情人士透露，FuriosaAI計劃未來首次公開發行股票前先舉辦募資，目前預計一個月內完成擴大規模的C輪融資，募資金額可望超出原訂目標。
這家新創公司約有150名員工，其中15人位於矽谷辦公室。據了解，FuriosaAI 已開始向客戶提供晶片樣品，包括LG集團旗下的 LG AI Research和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，簡稱阿美）。目前約有十多家客戶參與上半年樣品測試計畫。
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