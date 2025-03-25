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南韓現代 投資美國200億美元

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

南韓現代集團預計對美投資200億美元，在美國興建鋼廠及車廠，以因應日漸逼近的關稅威脅。

CNBC報導，消息人士指出，美國總統川普將在美國時間24日，偕現代集團董事長鄭義宣、路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）在白宮正式宣布總額達200億美元的投資計畫。

該計畫也包含一筆50億美元的投資案，將在美國路易斯安那州建造鋼鐵廠。該廠並預計聘請約1,500名員工，生產次世代鋼，以向現代在美國的兩間汽車工廠供應電動車原料。

各大跨國企業紛紛趕在4月2日的關稅大限之前，亟力避免關稅及貿易戰帶來的衝擊。台積電及日本軟銀集團高層，也在過去數周相繼造訪白宮，宣布大舉投資美國製造。

現代汽車執行長穆諾茲（José Muñoz）近期在接受新聞網站Axios採訪時說，「（對現代來說）應對關稅的最佳做法，就是增加在地化布局。」

現代集團在美國的電動車銷量名列前茅，與特斯拉匹敵，並在美建有兩間汽車工廠：一間在阿拉巴馬州，另一間則位於喬治亞州。消息指出，現代24日也可能同時宣布，將在喬治亞州興建全美第三間車廠。

白宮 美國 電動

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