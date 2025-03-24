美股早盤／川普對等關稅可能留有餘地...道指勁漲455點 特斯拉漲5%

美股三大指數24日早盤全面上攻，道瓊工業指數勁漲346點，原因是外媒報導，美國總統川普預定4月2日上路的對等關稅措施可望留有餘地，可能避免貿易戰全面爆發。

道瓊工業指數早盤跳漲1%、標普500指數漲1%、那斯達克指數漲1.5%。費城半導體指數漲2.3%、台積電ADR漲近2%。特斯拉大漲5%。

華爾街日報引述一位政府官員報導，對等關稅的範圍將縮減，且可能將特定產業排除在外。彭博資訊報導，川普也有望讓部分國家免受對等關稅影響。這兩家媒體的報導皆指出，目前情勢仍不明朗，相關計畫可能生變。

Wolfe研究公司美國政策與政治主管馬庫斯表示，「4月2日的方案若排除對特定產業徵稅，將大幅降低關稅的整體規模，以及特定產業的最高稅率，原因在於川普迄今推出的所有關稅皆為『層層疊加』模式。」「儘管4月2日的對等關稅仍具撼動性，我們仍預期市場會做出負面反應，但衝擊程度將不會那麼嚴重，且受影響的產業也不會過度集中。」