千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

「科技七雄」過去幾年帶動美股闖入牛市，可謂功不可沒，但由「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，近來卻超越這些科技巨頭，在股票報酬率方面略勝一籌。

CNBC報導，「CNBC科技七雄指數」從2024年迄今上漲43.4%；相較下，波克夏同期漲幅達46.3%。Strategas技術與總經研究主管Chris Verrone說，「信不信由你，若在2024年初買進BRK/B（波克夏B股），報酬率如今比科技七雄還高」。

主要原因在於，川普上任頭兩個月期間加徵關稅所帶來的衝擊，以及市場對人工智慧（AI）投資不斷增加的疑慮，加劇經濟不確定性，使科技股承壓，拖累科技七雄股價今年來全數走低，平均累計跌幅達13%。

其中，特斯拉自去年12月的歷史高點至今，崩跌近50%；蘋果則慘摔14%；「七雄」中表現最好的微軟，也自近期高點挫跌13%。相形之下，波克夏今年來漲幅高達15%，且股價迭創新高。

美股科技七雄不如以往的表現，反映市場龍頭地位已經改變，至少目前看來是如此。這是由於總經不確定性使投資人減少對風險的追求，轉而尋求較有保障的投資標的。

波克夏恰巧符合這項條件。該公司旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性。

此外，巴菲特過去一年減持三分之二蘋果公司股票，也讓波克夏倖免於數十億美元的損失。