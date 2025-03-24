維權避險基金Elliott在日本又出手 這次鎖定住友不動產

彭博引述知情人士報導，美國維權投資公司 Elliott投資管理公司在日本房地產開發商住友不動產建立龐大持股部位，並已積極向管理層主張提升股東價值的辦法。

彭博報導，目前尚不清楚Elliott在住友不動產具體持股比率和建倉時機。

住友不動產發言人證實，該公司曾和 Elliott 會面交換意見，並表示 Elliott 大致認同公司管理政策，未來將對其他長期股東一樣，持續和 Elliott 保持溝通。

受Elliott入股消息激勵，住友不動產周一在東京股市一度大漲 16%，創下去年 8 月以來最大單日漲幅。三井不動產、三菱地所等其他日本不動產股也同步上揚。

億萬富豪辛格（Paul Singer）創立的 Elliott 是活躍於日本市場的知名基金公司，過去曾鎖定三井不動產、東京瓦斯與大日本印刷等公司。按市值計算，住友不動產為日本第三大房地產開發商。

Elliott 過去入股三井不動產與東京瓦斯後，均主張出售老舊不動產，獲利了結未實現的資產增值。住友不動產在東京擁有超過 200 棟辦公大樓，包括六本木與新宿等核心商業區的重要物業，同時也是高級住宅物件的主要房東。

未實現的不動產增值已成為避險基金關注的熱門標的，這和日本企業長期持有不動產的會計處理方式有關。依照日本會計準則，企業持有的不動產通常以原始成本扣除每年折舊計算帳面價值。然而，隨著近年日本特別是大都會地區房價大幅上漲，企業若將這些資產按市價出售，便有機會實現帳面以外的可觀收益。