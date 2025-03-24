韓AI晶片公司FuriosaAI傳回絕Meta 8億美元併購提議

彭博引述知情人士報導，南韓晶片新創公司 FuriosaAI 已回絕 Meta 所提 8 億美元併購之議，選擇獨力發展。知情人士透露，Meta 今年初起開始洽談收購 FuriosaAI 。

FuriosaAI 是少數吸引 Meta 注意的亞洲新創公司。該公司由曾任職三星電子和超微（AMD）的白俊浩（June Paik，音譯）領軍，專注開發用於AI推論的半導體產品。這家創立八年的公司推出的第二代處理器「RNGD」，旨在挑戰產業領導者輝達（NVIDIA）以及 Groq、SambaNova Systems 和 Cerebras Systems其他新創業者。

最新晶片 RNGD 採用台積電 5 奈米製程，並搭配 SK 海力士供應的 HBM3 記憶體晶片。

知情人士透露，FuriosaAI 計劃未來首次公開發行股票（IPO）前先舉辦募資，目前預計一個月內完成擴大規模的 C 輪融資，募資金額可望超出原訂目標。

這家新創公司約有150名員工，其中15人位於矽谷辦公室。據了解，FuriosaAI 已開始向客戶提供晶片樣品，包括 LG 集團旗下的 LG AI Research 和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，簡稱阿美）。目前約有十多家客戶參與上半年樣品測試計畫。

而Meta 正大舉投資人工智慧（AI）基礎建設，以強化和 OpenAI、Google，以及後起之秀 DeepSeek 等競爭對手的實力差距。今年 1 月中，執行長祖克柏曾表示，Meta 預計今年資本支出將達 650 億美元，涵蓋興建大型資料中心及擴充 AI 團隊。一周後他向投資人透露，Meta 最終投入 AI 基礎設施的金額可能高達數千億美元。

Meta 也正開發用於臉書和IG廣告排序和推薦作業的自家 AI 晶片，並於 2023 年推出首款自家 AI 推論晶片，去年則發布升級版。