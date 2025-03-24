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馬來西亞進口晶片恐流向中國 美國施壓加強管控

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，美國施壓要求馬來西亞阻止對人工智慧（AI）發展至關重要的晶片流入中國之際，馬來西亞計劃加強管制半導體。

根據金融時報報導，馬來西亞國際貿易及工業部長東姑．扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）表示，美國政府要求馬來西亞密切追蹤進入該國的輝達（NVIDIA）高端晶片流向，因為懷疑許多晶片最終流入中國。

東姑．扎夫魯告訴金融時報：「（美國）要求我們確實監控，運到馬來西亞每一批牽涉到輝達晶片的貨物。」

「他們希望我們確保伺服器最終能夠送達指定的數據中心，而不是突然被轉運到其他地方。」

輝達沒有立即回應路透社的置評請求。

美國正在調查中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）是否使用被美國禁用的晶片。DeepSeek1月推出的AI模型表現曾震撼科技界。

馬來西亞目前正在調查與新加坡詐欺案有關的一批伺服器是否違反當地法律，因為這些伺服器可能包含受美國出口管制的先進晶片。

新加坡檢察官3月初在法庭表示，這起新加坡公司被控以詐欺手段，向馬來西亞供應美國伺服器的案件，涉及交易金額達3.9億美元（約新台幣128億元）。

新加坡媒體將此案與輝達的AI晶片可能被轉交給DeepSeek聯繫起來。

新加坡 美國 馬來西亞

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