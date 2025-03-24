印尼股市盤中又爆賣壓 一度挫跌近5%

印尼股市今天盤中又大跌，延續上周的動盪走勢，反映投資人對該國經濟展望備感焦慮。

印尼雅加達綜合指數盤中重挫多達4.7%，是近一周來最大單日跌幅。醫療保健類股是表現最差類股。

券商Maybank Securities機構股票銷售交易主管Kok Hoong Wong表示：「投資人對總統普拉伯沃領導下的經濟政策方向普遍感到不確定。」

在市場掀起拋售潮之際，正值印尼政府開始把多家最大國營公司的所有權進行轉移，像是把印尼電信公司、鋼鐵製造業者PT Krakatau Steel的股權轉移到一檔新的主權財富基金Danantara。

印尼金融市場近幾周來飽受壓力，主要是擔心普拉伯沃的討好選民的政策，包括成本高昂的福利計畫，可能會拖累財政且不利經濟活動。

Kok Hoong Wong表示：「把國營公司所有權轉移到主權財富基金顯然持續讓投資人不安。此外，政府預定今天公布完整的管理團隊，也增添市場的整體不確定性。」

印尼股市在3月18日曾重挫7.1%，為2011年來最大盤中跌幅，更觸發了5%跌停門檻，暫停交易30分鐘。