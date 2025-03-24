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蘋果傳要讓Apple Watch也配備相機 提升AI視覺智慧功能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司傳出正研擬讓智慧手表Apple Watch搭載相機鏡頭與視覺智慧功能。圖為Apple Watch Series 10。聯合報系資料照片
蘋果公司傳出正研擬讓智慧手表Apple Watch搭載相機鏡頭與視覺智慧功能。圖為Apple Watch Series 10。聯合報系資料照片

蘋果公司傳出正研擬讓智慧手表Apple Watch搭載相機鏡頭與視覺智慧功能，藉此投入AI可穿戴裝置的市場。

博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在他最新一期《Power On》專欄中指出，蘋果的視覺智慧計畫，是要讓它成為未來硬體產品的核心功能，包括不再採用來自OpenAI和Google的AI模型來支援該功能， 而是採用自己打造的模型。此外，蘋果也希望在沒有內建相機的硬體上使用視覺智慧計畫，而市場已有傳言說，蘋果將在無線耳機AirPods內建鏡頭，葛曼表示，這一概念顯然可以擴展到智慧手表Apple Watch上。

葛曼說，蘋果正考慮在Apple Watch的標準款和Ultra表款加裝攝影鏡頭，兩種表款可能是在顯示螢幕內部置放前置鏡頭，而Ultra版本可能在側邊有鏡頭，裝在靠近表冠和按鈕的位置。

此舉是要利用鏡頭讓AI能夠見到外部世界，用來能加強回答查詢提問的詳細資訊。

葛曼說，預料要到2027年，才會見到搭載相機鏡頭的AirPods和Apple Watch推出。

另一方面，儘管先前有報導指出蘋果考慮要推出全塑膠表殼版本的平價表款Apple Watch SE，以便聚焦兒童市場，但現在傳出遭遇設計和成本問題。

葛曼表示，設計團隊現在不滿意塑膠表款的外觀，而營運團隊也發現難以讓塑膠表款的成本遠遠低於當前的鋁製表款。

Watch 智慧手表

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