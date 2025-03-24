快訊

北市民族東路奪命迴轉！汽車撞機車 騎士重傷送醫不治

蘋果折疊手機命名為iPhone Fold？再傳2026年推出

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司傳出2026年推出可折疊iPhone。路透
蘋果公司傳出2026年推出可折疊iPhone。路透

傳言中的蘋果折疊手機iPhone Fold再次被預測將在明年推出。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在他最新一期《Power On》專欄中，談到了蘋果即將推出的可折疊手機。他表示，預料被命名為「iPhone Fold」的機款預期會在「下一年」，也就是2026年推出。

葛曼補充說，這款手機設計可能類似於三星的折疊手機Galaxy Z Fold line，有著書本式的開闔設計，打開後有個大型的折疊式內部螢幕，同時也有較為傳統的外部螢幕。

至於規格，葛曼表示，它應該會採用許多用於iPhone 17 Air的技術。在先前的時事通訊中，iPhone 17 Air據稱將搭載一個相機控制按鈕、背面有一4,800萬畫素相機鏡頭，以及對內部電池進行一些調整，以創造輕薄設計。

蘋果自研的C1數據機晶片預料也會被納入iPhone 17 Air以及折疊手機Fold中。

葛曼推測蘋果2026年推出折疊手機，加入近期一連串市場上對於iPhone Fold的預測。不過，只有蘋果知道何時確定推出。近期的相關預測都是集中在2026年，包括分析師浦得宇（Jeff Pu）預測在2026年底推出，但有可能提前到3月；另一位分析師郭明錤則預測蘋果折疊機在2026年下半年量產、推出時間可能是2026年底或 2027年初。

其他推測包括，蘋果其他可折疊式裝置，例如可折疊的iPad或MacBook Pro，可能得等到2027或甚至2028年才會推出。

Fold 分析師

延伸閱讀

中金牌經紀敲碗iPhone粉紅款 庫克在北京：收到了

日籍女至台南旅遊手機丟在Youbike車籃 警火速追車尋回

2024印度製智慧手機市占 三星製造稱霸！這家台廠排第三

劉揚偉喊話：AI伺服器營收將超越iPhone！行家「留意3變數」：看好鴻海

相關新聞

歐亞汽車廠輸美快馬加鞭 日韓車輛上月出貨勁揚逾一成

為因應美國總統川普4月可能實施的新一輪關稅，德國、日本及南韓等歐亞汽車製造商都近來趕忙將車輛和核心零件運往美國，以防範供...

巴菲特對日是真愛！5大商社全加碼 4家持股已逾9% 日股今年持續看多？

94歲股神巴菲特（Warren Buffett）再度加碼對日本五大商社的持股，顯示他對日本股市的偏好，從近五年前以來毫無動搖，不僅扭轉了日股走勢，也帶動其他法人對於日股的看法。

美國經濟數據分歧 是否大走下坡引發爭議

美國經濟數據好壞高度分歧，因此川普的關稅政策是否會使經濟從溫和成長轉為大走下坡，已在經濟學者之間引發熱議。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國官員透露，川普政府原訂4月2日實施的「對等關稅」計畫，針對國家預料比原先規劃更明確，部分國家可得到豁免，對鋼鐵等金屬...

土耳其股匯重挫 央行急開會救市

土耳其上周爆發的新一波金融動盪，財金單位採取強力干預匯市及緊縮流動性等措施，里拉貶值壓力雖暫時減輕，但股市因信用緊縮而大...

星鏈拓版圖碰上「川普障礙」 各國憂干預政治

全球首富馬斯克旗下SpaceX的星鏈（Starlink）低軌衛星網路服務今年營收看增逾七成，可望鞏固衛星網路市場主宰地位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。