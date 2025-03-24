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本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普21日指出，他的對等關稅將有「彈性」，暗示下個月初實施的關稅措施可能有轉圜餘地，留給投資人一絲期待。歐新社
美國總統川普21日指出，他的對等關稅將有「彈性」，暗示下個月初實施的關稅措施可能有轉圜餘地，留給投資人一絲期待。歐新社

美國官員透露，川普政府原訂4月2日實施的「對等關稅」計畫，針對國家預料比原先規劃更明確，部分國家可得到豁免，對鋼鐵等金屬現有關稅也可能不會再加徵。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

彭博：川普對等關稅將更具針對性、非普及性 且可能立即生效

美國總統川普準備於4月2日「解放日」宣布對等關稅措施，他的幕僚與盟友透露，這波關稅將針對較明確的目標，而非普徵相同關稅，也尚未計劃同時宣布個別針對特定產業的關稅，但可能在宣布後就立即實施，只有未對美國產品實施關稅、且對美國有貿易逆差的國家，才不會被課徵對等關稅。

官員也表示，現在已對鋼鋁等產品所實施的關稅，未必會因為對等關稅而再度被提高。白宮國家經濟委員會主席哈塞特也已表示，市場過度估計對等關稅的範圍。

川普暗示關稅有轉圜 留給投資人一絲期待 美股喘口氣

美國總統川普21日指出，他的對等關稅將有「彈性」，暗示下個月初實施的關稅措施可能有轉圜餘地，留給投資人一絲期待。標普500指數和道瓊工業指數上周五（21日）扳回早盤頹勢。不過，隨著川普聲稱4月2日將推出對等關稅時間逼近，美股任何反彈恐怕都難以為繼。

川普21日在白宮的橢圓形辦公室告訴記者：「大家來找我討論關稅，許多人問我是否可以豁免。一旦你為一個破例，你就必須為所有人都這麼做。」

川普也說，「我不會改變立場，但『彈性』一詞很重要，有時要靈活，所以會有彈性，但基本上會是對等的」。川普也重申，關稅是縮小美中貿易逆差的手段。

標普500指數和道瓊工業指數上周五收漲0.1%，那斯達克綜合指數上漲0.5%，三大指數周線全面收紅，標普和那指也終止連四周頹勢。

費城半導體指數上周五和周線均跌0.9%；台積電ADR上周五跌0.4%，但周線收漲1.5%，擺脫連七周頹勢。台積電ADR較台北交易溢價20%。

川普將和習近平通話談關稅 證實美貿易代表本周與中方溝通

美國總統川普21日在白宮橢圓辦公室宣布，波音將為美國空軍打造第六代戰鬥機F-47，並說美方雖不希望和中國開戰，但對此有萬全準備。川普並表示，他計畫與中國大陸國家主席習近平談話。

川普在回應媒體提問時，證實美國貿易代表葛里爾計劃本周與中方對口官員通話。但他未透露這能否促成美國收回對大陸輸美商品加關稅等效果，不過，這表示美中貿易對話即將啟動。川普說，他與習近平關係極佳，但美國對中國有1兆美元貿易逆差，他已與習近平表明此事。

大陸表示為「可能的超預期衝擊做了準備」

在川普宣布對貿易夥伴進一步加徵關稅前夕，大陸國務院總理李強稱已「為可能的超預期衝擊做了準備」。

周日在北京舉行的中國發展高層論壇開幕式上，中國國務院總理李強發表了主題演講。全球商界領袖、美國共和黨參議員丹思（Steve Daines）也出席這次論壇。

李強周日下午接見丹思和部分企業界人士時指出，兩國「應當通過做大合作蛋糕，用更多利益增量去解決貿易不平衡等問題」。

德國晶片業補助 僧多粥少 遊說團體憂心引發產業流失問題

晶片業者對德國最新補助方案的申請規模，為政府可供發放資金的三倍，「僧多粥少」將成德國新政府上台後面臨的第一項挑戰。遊說團體憂心，政府補貼規模不足，恐致德國流失晶片產業。

彭博資訊引述兩名知情人士報導，去年11月，晶片業者對即將交棒的現任政府，提出總額60億歐元（65億美元）的補助申請；然而，目前可供發放的補助金額僅有20億歐元。

川普 指數 美國

延伸閱讀

加拿大4月28日國會大選 對抗川普成選舉主軸

川普對等關稅彈性說 台股拚短線反彈…若站穩年線有利多頭

經濟日報社論／川普箭頭對準全球航運

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