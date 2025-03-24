土耳其股匯重挫 央行急開會救市

土耳其上周爆發的新一波金融動盪，財金單位採取強力干預匯市及緊縮流動性等措施，里拉貶值壓力雖暫時減輕，但股市因信用緊縮而大幅下跌。土國央行官員昨天與商業金融機構主管開會，討論如何緩解新一波金融市場重挫的壓力。

土耳其政府上周三（十九日）逮捕並拘留反對派重要政治人物伊斯坦堡市長伊瑪莫魯，隨即引爆土耳其里拉對美元一度重貶百分之十一；消息人士指出，央行單日拋出約一一五億美元以捍衛里拉匯率，使里拉貶幅縮小。央行上周共燒掉一二○億美元外匯存底、創新高，阻貶里拉匯率；上周五里拉仍比周二貶值約百分之三點五。

但由於資金緊縮，土耳其股市伊斯坦堡一百種指數上周五重挫近百分之八，創二○○八年以來最大單日跌幅，促使央行於昨日與銀行界共商因應之道。