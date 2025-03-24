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川普貿易政策 巴隆：回歸高價值生產
巴隆金融周刊（Barron's）分析，美國總統川普上任後的貿易政策顯示，「去全球化」正成為顯學，回歸在地化、高價值產品的製造商將受投資人青睞。
投資管理公司GMO新興市場股票主管狄維查說，川普去年11月二度入主白宮前，新冠肺炎已將近岸外包和雙重產能供應等名詞帶進製造業，但「低階製造業…算了吧。要回流應該是智慧財產權和高資本支出。」
巴隆金融周刊指出，回歸在地化、高價值生產的趨勢，將成為建造工廠的營建商、發電廠以及自動化技術供應商的利多。
川普提高關稅不利於依賴外國勞動力的企業，例如Nike股價從去年11月5日美國大選至上周五為止，已跌掉13%；汽車業也將因加拿大和墨西哥產品可能被徵收25%關稅而陷入動盪。但一些產業受創可能不足以讓川普政府做出重大轉變，因為去全球化正成為新顯學。
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