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土耳其政盪大動作捍衛匯價 邀金融高層商討解方

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）

土耳其政治危機正掀起新一波金融動盪，促使財金當局陸續採取強力干預匯市及強力緊縮流動性等措施，在法院判決正式拘留總統厄多安的政敵，可能引發新一波金融市場重挫後，央行官員23日與商業金融機構主管開會，討論如何緩解壓力。

土耳其政府19日逮捕並拘留反對派重要政治人物伊斯坦堡市長伊瑪莫魯，引爆土耳其里拉匯率重挫，對美元一度重貶11%。消息人士透露，央行單日共拋出約115億美元以強力干預匯市，捍衛里拉匯率，使里拉貶幅縮小。

為捍衛里拉匯率，土國央行上周共燒掉120億美元外匯存底，創新高，金額是舊紀錄的四倍，但里拉匯率上周五仍比上周二貶值約3.5%。央行也動用其他工具阻貶里拉，包括提高隔夜拆款利率提高200個基點（2個百分點）至46%，並暫停42.5%基準利率的貸放操作，效期未定。

伊瑪莫魯遭拘留已引發大批群眾上街抗議，規模為十多年來最大，警方已拘捕超過300人。土耳其法院23日判決，伊瑪莫魯應續遭拘留以候審，可能增添政治緊張。

彭博資訊報導，土國央行官員23日因而與商業銀行業者緊急開會，商討準備因應潛在的市場賣壓。國庫與財政部長希姆塞克21日已與銀行界開會，表示政府將運用所有工具，來緩和「暫時的」市場動盪。

央行並表示，將從3月24日起標售91天期國庫券，以吸收市場上過多的里拉資金，這是央行近20年首次採取的緊縮措施。

主管 厄多安 土耳其

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