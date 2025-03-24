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OpenAI、Meta搶印度AI商機 分別與信實工業討論結盟

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
OpenAI與Meta傳分別與信實工業討論結盟，力圖拓展在當地的人工智慧（AI）服務。（美聯社）
OpenAI與Meta傳分別與信實工業討論結盟，力圖拓展在當地的人工智慧（AI）服務。（美聯社）

知情人士透露，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI和臉書母公司Meta，正分別與印度信實工業（Reliance Industries）洽談結盟，力圖拓展在當地的人工智慧（AI）服務。

OpenAI與Meta傳分別與信實工業討論結盟，力圖拓展在當地的人工智慧（AI）服務。（美聯社）
OpenAI與Meta傳分別與信實工業討論結盟，力圖拓展在當地的人工智慧（AI）服務。（美聯社）

美國科技媒體The Information報導，OpenAI和信實工業的高層主管最近幾個月來，已多次討論產品和銷售合作的可能性，希望透過信實旗下的電信商Jio等事業部門，販賣或經銷OpenAI的AI解決方案，可能包括ChatGPT。

OpenAI執行長奧特曼2月表示，印度是該公司全球用戶數第二大的市場，每周使用ChatGPT的印度用戶至少有數千萬人，但因ChatGPT最低月費20美元，相較於印度月薪的中位數，仍屬高昂，OpenAI不太可能從當地付費用戶取得太多收入。

知情人士說，OpenAI告知部分員工，可能調降ChatGPT印度頂規版的每月訂閱價，從20美元降至個位數，但還不清楚該公司是否與信實談論到降價事宜。

報導也指出，已投資Jio數十億美元的Meta，也希望和信實討論AI產品的新合作事宜，可能與OpenAI相競爭，但目前還不清楚Meta已和信實討論的AI合作產品或形式。Meta在2022年便曾和信實合作，在WhatsApp通訊軟體推出信實的購物應用程式（App）JioMart。JioMart表示，在軟體推出後的12個月內，整體每月訂單成長了七倍。

印度官員擔心外國AI業者會排擠本土企業，對OpenAI和Meta而言，與信實合作能改善與印度政府的關係，並提升在當地顧客和企業的地位。

這些洽談反映出對話式AI開發商正加速拓展全球版圖。

ChatGPT OpenAI 印度

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