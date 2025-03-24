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柳橙汁期貨價格 腰斬

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

由於柳橙汁變貴、口感又變差，拖累需求下滑，連帶使柳橙汁期貨價格扭轉去年漲勢，今年初以來暴跌五成。

英國金融時報（FT）報導，紐約洲際交易所（ICE）的濃縮柳橙汁期貨價格今年初以來腰斬，1月為每磅5.26美元，近幾周已摔至每磅不到2.5美元。相較下，去年柳橙最大出口國巴西遭遇嚴重乾旱與疫病，重創產量，使柳橙汁期貨價格一度飆至歷史新高。

大宗商品資訊服務Expana分析師坎貝爾（Harry Campbell）表示，受累於價格高漲，「需求直線下墜」。柳橙汁在超市的銷售慢到有歐洲生產商形容，送貨到超市時得自備抹布，因為柳橙汁在架上放太久。

同時，柳橙汁品質降低也影響銷量。柳橙樹染上疫病，使果實味道變得苦澀，但榨汁商則因供給短缺，不能太挑。

巴西應用經濟高級研究中心（CEPEA）表示，柳橙的糖酸比已低於最佳搾汁水準，損及品質。而且過量的檸檬苦素（limonin）會增添果汁的苦味，導致巴西柳橙汁在美國及英國等主要市場的吸引力銳減。超市等零售商受限於價格攀漲時簽訂的合約，儘管柳橙汁期貨價下跌，零售價仍居高不下，又抑制消費者需求。

巴西 英國 超市

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