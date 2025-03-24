川普當局大砍科研經費 歐洲趁機招攬美國人才

川普當局大砍研究經費，讓美國科研人才惴惴不安，歐洲及其他區域的研究機構趁機向他們招手，期能延攬生物醫學到人工智慧（AI）等領域的專業人才。

英國金融時報（FT）報導，美國科學界面臨來自川普政府的雙重威脅：一是刪減預算，二是限制與某些主題相關的研究，比如多樣性（diversity）、疫苗、氣候變遷的人為因素等。好幾個歐洲國家的研究員和高層機構主管說，資歷深淺不一的美國同儕接洽他們，討論可能的跳槽事宜。

英國劍橋大學副校長普倫蒂絲（Deborah Prentice）說，延攬美國人才的計畫「無疑已開始籌備」，倘若研究團隊裡有亟欲延攬的美國人才，可能對其提供資金。普倫蒂絲曾在美國普林斯頓大學任職，她說不少美國朋友與以往同事都寫信來問，要如何轉赴英國？

美國科學促進會（AAAS）政府關係主管卡尼（Joanne Padrón Carney）說，包含中國及法國在內的國家，也樂於吸引美國研究人才，轉往當地的大學、實驗室與產業界。她說，「其他國家發覺這是可以善用的良機。」

歐洲研究委員會（ERC）主席蕾普汀（Maria Leptin）表示，美國政治氛圍「阻礙獨立研究者導向的研究」，並且引發歐洲同僚的焦慮。她說，「我們能做的是告訴美國同事，只要覺得獨立科學工作的選項遭受威脅，歐洲研究團體及出資者歡迎他們過來，不必顧慮國籍。」

川普政權引發的動盪也使美國及海外研究者不禁開始思考，美國是否正在改寫二次世界大戰後的模式，即由國家鼎力支持廣泛領域的科學研發，以推動創新與經濟成長。