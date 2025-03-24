星鏈拓版圖碰上「川普障礙」 各國憂干預政治

全球首富馬斯克旗下SpaceX的星鏈（Starlink）低軌衛星網路服務今年營收看增逾七成，可望鞏固衛星網路市場主宰地位，但該服務要快速拓展全球事業版圖的野心，正面臨馬斯克與美國總統川普的關係緊密的「川普障礙」。

英國金融時報（FT）報導，SpaceX已與土耳其、摩洛哥、孟加拉等多國洽商，同時在印度等其他大型市場取得監管批准也持續獲得進展，希望把星鏈服務引進多國，觸及10億名潛在新用戶。馬斯克與川普結盟也已掃除各種障礙和壟斷憂慮，為贏得獲利豐厚的美國聯邦合約鋪路。

星鏈曾表示，旗下7,000多顆低軌衛星提供的網路服務已涵蓋118個國家及地區。摩根士丹利（大摩）預估，星鏈今年將創造163億美元營收，比去年93億美元推估營收成長74%。相較下，SpaceX火箭發射事業2025年營收估為58億美元，比去年成長兩成。

大摩分析師瓊納斯（Adam Jonas）說：「雖然SpaceX的創業根基是領先市場的火箭發射能力，但我們認為星鏈將成為SpaceX成長和獲利能力主要驅力。」

星鏈不只在無法連上光纖網路的開發程度較低或偏遠地區大受歡迎，還贏得大型航空公司、航運集團及郵輪營運商的合約，例如卡達航空及地中海航運（MSC）。SpaceX也已和美國各級政府敲定39筆不同的星鏈合約，總價值約35億美元。美國申報文件顯示，政府合約貢獻SpaceX約25%營收。

不過，馬斯克涉足政治，已開始阻礙星鏈的全球擴張計畫。加拿大安大略省為抗議美國關稅，本月稍早取消一筆1億美元的星鏈合約。馬斯克與協助烏克蘭支付星鏈費用的波蘭槓上，也促使歐洲尋找替代方案。根據波蘭數位部，該國每年斥資約5,000萬美元在烏克蘭部署星鏈終端機。

另一方面，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）22日接受共和國報（la Repubblica）訪問時表示，義大利政府和SpaceX對一筆潛在星鏈合約的協商已暫停，陷入僵局的原因之一是馬斯克相關言論所衍生的爭議。

羅馬當局為確保政府、外交官和在高風險地區工作的國防官員通訊加密，據傳原本考慮與星鏈簽訂總價值15億歐元（16.2億美元）的五年協議。知情人士透露，法國的歐洲通信衛星公司（Eutelsat）是潛在替代選項。

德意志銀行分析師愛迪生‧余（音譯）說：「地緣政治似乎大幅改變衛星通訊領域樣貌，星鏈仍是顯而易見的冠軍，但不是唯一。」