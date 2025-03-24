美經濟露疲態 美股承壓 專家： Fed 放緩縮表無助緩解美債殖利率上漲

被視為美國經濟信心風向球的道瓊運輸指數，依然疲弱不振，顯示投資人對經濟前景的憂慮升高，同時專家認為，聯準會（Fed）放緩縮減資產負債表速度。可能仍無法明顯緩解美國公債殖利率的上漲壓力，都可能是美股承受壓力。

由航空、卡車運輸、鐵路、包裹運送及其他運輸業者組成的道瓊運輸指數，上周收低，表現不如大盤，更已從去年11月的歷史新高回落逾17%。Miller Tabak首席市場策略師馬雷認為，該指數仍是經濟成長強度的重要指標，因為反映消費者支出的強度。

此外，Fed決定4月起，將每月公債部位的縮減上限從250億美元減少到50億美元，亦即每個月250億美元公債到期後，Fed將把其中的200億美元再度投入債市，有助帶動公債價格上漲、殖利率下跌，一些分析師解讀此舉為Fed有意引導長債殖利率下降，這正是財長貝森特等川普政府官員所想要的結果。

但巴隆周刊（Barron's）分析，債市是否因此就從逆風罩頂變為滿帆順風，仍大有問題，Fed雖可能增購公債，但還有其他且更為重要的問題可能影響美債殖利率。

觀察家指出，未來幾周及幾個月期間，Fed政策改變與經濟情勢對殖利率的影響可能更大，而且認為Fed此舉並非為了刺激經濟，「不會對股市及債市助長順風，只是降低逆風的強度，因為Fed仍在縮表」。

展望本周，美國預定28日公布、Fed重視的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數，2月年升率預料將維持在2.5%，但核心PCE平減指數料將攀升2.7%，比1月的2.6%加速上升，而且關稅政策可能帶給通膨進一步上行壓力，降低Fed降息的意願，「Fed護盤」（Fed put）可能還不會貿然出鞘。