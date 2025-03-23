砸高額資遣費精簡人事！德國賓士擬節省成本結構轉型 提千萬自願離職金

德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）計畫削減成本，向3萬多名員工提供資遣費。據德媒報導，若員工自願離職，賓士將依年資支付超過50萬歐元（約新台幣1790萬元）資遣費。

德國汽車製造商正在進行結構性轉型，各公司有不同策略應對挑戰。賓士在今年2月宣布，至2027年將削減10%的生產成本，並將生產轉移到勞動成本低的國家，但不會關閉德國工廠。

根據德國商報（Handelsblatt）報導，德國賓士的目標是在2027年節省50億歐元。為了達到這個目標，這家總部位在德國斯圖加特（Stuttgart）的汽車製造商正在削減產量和銷量，包括減少德國公司行政職位。

商報指出，由於員工受法律保障享有解僱保護，賓士無法在2034年底裁員，因此賓士必須向員工提出「有吸引力的」報價，讓員工自願終止合約。

商報透露，賓士將在4月底向德國公司的3萬多名員工發出單獨書面報價，公司針對部門主管以上的管理人員制定單獨的裁員計劃。整個資遣計畫執行時間將從4月到明年3月。

在賓士公司內部網站上，員工已可以大概算出若自願離職將可獲得的資遺費。商報舉例，一名在賓士年資超過20年，每月稅後薪資7500歐元（約新台幣26萬8000元）的45歲職員，將可獲得資遣費約30萬歐元（約新台幣1074萬元）。

一名月薪約6000歐元（約新台幣21萬4000元）的35歲賓士員工，若換工作崗位，也可以獲得代價10萬歐元（約新台幣358萬1000元）。

商報指出，賓士提出的「渦輪式」資遣方案有效期限至今年7月31日，針對生產領域以外的員工，且僅限雙重自願，即不願意接受資遣的員工可以拒絕，賓士身為資方，也可以拒絕員工的自願資遣申請。

透過砸下高額資遣費來精簡人事。賓士執行長康林松（Ola Kaellenius）和公司董事會成員今年提出賓士的「進階展演」（Next Level Performance）成本節約計畫，希望將賓士推向一家結構精簡、高效率的公司。

德國車商希望過「從根本質疑，並重新設計」公司的結構和流程。除了賓士，包括德國福斯（VW）汽車也向自願離職的技術職員提供類似高額資遣費。

汽車專家皮珀（Jürgen Pieper）接受德國公共廣播聯盟（ARD）訪問時指出，現在德國車商在國際競爭中沒有任何特殊優勢，但都「高度重視成本」，在來回辯證中制定合理策略方向，將專注在電動汽車。