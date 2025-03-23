快訊

冬衣別收！好天氣持續高溫飆33度 周五變天轉濕冷低溫僅12度

傳美盼「復活節」敲定俄烏停火協議 知情人士：白宮也承認可能無望

聽新聞
0:00 / 0:00

砸高額資遣費精簡人事！德國賓士擬節省成本結構轉型 提千萬自願離職金

中央社／ 柏林23日專電
德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）計畫削減成本，向3萬多名員工提供資遣費。路透
德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）計畫削減成本，向3萬多名員工提供資遣費。路透

德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）計畫削減成本，向3萬多名員工提供資遣費。據德媒報導，若員工自願離職，賓士將依年資支付超過50萬歐元（約新台幣1790萬元）資遣費

德國汽車製造商正在進行結構性轉型，各公司有不同策略應對挑戰。賓士在今年2月宣布，至2027年將削減10%的生產成本，並將生產轉移到勞動成本低的國家，但不會關閉德國工廠。

根據德國商報（Handelsblatt）報導，德國賓士的目標是在2027年節省50億歐元。為了達到這個目標，這家總部位在德國斯圖加特（Stuttgart）的汽車製造商正在削減產量和銷量，包括減少德國公司行政職位。

商報指出，由於員工受法律保障享有解僱保護，賓士無法在2034年底裁員，因此賓士必須向員工提出「有吸引力的」報價，讓員工自願終止合約。

商報透露，賓士將在4月底向德國公司的3萬多名員工發出單獨書面報價，公司針對部門主管以上的管理人員制定單獨的裁員計劃。整個資遣計畫執行時間將從4月到明年3月。

在賓士公司內部網站上，員工已可以大概算出若自願離職將可獲得的資遺費。商報舉例，一名在賓士年資超過20年，每月稅後薪資7500歐元（約新台幣26萬8000元）的45歲職員，將可獲得資遣費約30萬歐元（約新台幣1074萬元）。

一名月薪約6000歐元（約新台幣21萬4000元）的35歲賓士員工，若換工作崗位，也可以獲得代價10萬歐元（約新台幣358萬1000元）。

商報指出，賓士提出的「渦輪式」資遣方案有效期限至今年7月31日，針對生產領域以外的員工，且僅限雙重自願，即不願意接受資遣的員工可以拒絕，賓士身為資方，也可以拒絕員工的自願資遣申請。

透過砸下高額資遣費來精簡人事。賓士執行長康林松（Ola Kaellenius）和公司董事會成員今年提出賓士的「進階展演」（Next Level Performance）成本節約計畫，希望將賓士推向一家結構精簡、高效率的公司。

德國車商希望過「從根本質疑，並重新設計」公司的結構和流程。除了賓士，包括德國福斯（VW）汽車也向自願離職的技術職員提供類似高額資遣費。

汽車專家皮珀（Jürgen Pieper）接受德國公共廣播聯盟（ARD）訪問時指出，現在德國車商在國際競爭中沒有任何特殊優勢，但都「高度重視成本」，在來回辯證中制定合理策略方向，將專注在電動汽車。

台幣 德國 薪資 資遣 資遣費 賓士

延伸閱讀

南蘇丹內戰陷崩潰邊緣 德國宣布暫時關閉大使館

德國晶片業補助 僧多粥少 遊說團體憂引發產業流失問題

影／高雄富胖達外送員鬼切撞賓士人飛半空不治 驚悚畫面曝

月薪3萬卻開賓士 高雄資收廠技工貪汙破億上訴遭駁回

相關新聞

解讀川普貿易政策新趨勢：回歸在地化、高價值生產企業將受青睞

儘管美國總統川普的貿易政策被經濟學家與分析師形容為介於愚蠢和混亂之間，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，若斷然全盤...

砸高額資遣費精簡人事！德國賓士擬節省成本結構轉型 提千萬自願離職金

德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）計畫削減成本，向3萬多名員工提供資遣費。據德媒報導，若員工自願離職，賓士...

馬斯克、川普走太近 正阻礙星鏈衛星網路全球擴張？

全球首富馬斯克旗下SpaceX的星鏈（Starlink）低軌衛星網路服務今年營收看增逾七成，可望鞏固衛星網路市場主宰地位...

馬斯克、祖克柏都錯了？為何開除「爛員工」正在毀掉你的公司？

2月份，當Meta宣布裁員4000人時，祖克柏（Mark Zuckerberg）宣稱要「淘汰低績效者」，微軟和馬斯克也相繼以業績為由解僱成千上萬的員工。

德國之聲客座評論／習近平對民企的愛與恨…某種程度和普亭相似

自鄧小平後，在所有中共領導人中，習近平是特別鐘愛大陸國企的。這一點，從他上台後對大陸國企特別是央企的財政投入和提供的各種非財政的資源就能看出…

柳橙汁又貴又苦賣不動 今年來期貨價腰斬

柳橙汁變得又貴又苦，產品乏人問津，放到長滿灰塵。受此拖累，柳橙汁期貨價格一反去年漲勢，今年初以來暴跌五成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。