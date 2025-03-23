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柳橙汁又貴又苦賣不動 今年來期貨價腰斬

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
柳橙汁期貨價格一反去年漲勢，今年初以來暴跌五成。路透
柳橙汁期貨價格一反去年漲勢，今年初以來暴跌五成。路透

柳橙汁變得又貴又苦，產品乏人問津，放到長滿灰塵。受此拖累，柳橙汁期貨價格一反去年漲勢，今年初以來暴跌五成。

英國金融時報（FT）報導，紐約洲際交易所（ICE）的濃縮柳橙汁期貨價格，今年初以來對半腰斬，自1月的每磅5.26美元，近幾周摔至每磅不到2.5美元。這番跌勢與去年形成鮮明對比，當時柳橙最大出口國巴西嚴重乾旱、外加疫病蔓延，重創產量，使柳橙汁期貨價格一度飆至歷史新高。

大宗商品資訊服務Expana分析師坎貝爾（Harry Campbell）表示，受累於高漲價格。「需求直線下墜」；柳橙汁在超市貨架上銷售非常緩慢，歐洲生產商說，送貨到超市時得自備抹布，因為柳橙汁在架上放太久了。

價格昂貴之外，柳橙汁品質每況愈下，也影響銷量。柳橙樹染上疫病，果實味道變得苦澀；而榨汁商則因供給短缺，不能太挑。

巴西應用經濟高級研究中心（CEPEA）本月表示，柳橙的糖酸比已低於最佳搾汁水準，損及品質。此外，過量的檸檬苦素（limonin）也讓果汁更苦。苦味大增讓巴西柳橙汁在美國及英國等主要市場，吸引力銳減。

正常情況下，製造商可以混合庫存的冷凍果汁，來調整不同產季的味道差異。但柳橙產量連續三年下降，使庫存果汁消耗殆盡。需求減緩之時，巴西在7月新產季可望大豐收，也打壓價格。

然而，超市等零售商受限於價格攀漲時簽訂的合約，儘管柳橙汁期貨價下跌，零售價仍居高不下，消費者難以立即改善業界情況。

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