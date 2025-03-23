巴隆週刊：Fed放慢縮表 緩解不了美債殖利率的上漲壓力

美國聯準會（Fed）上周會議再度放緩縮減資產負債表速度。但巴隆金融周刊（Barron's）分析，Fed此舉可能仍無法明顯緩解美國公債殖利率上漲的壓力。

Fed決定4月起，將每月公債部位的縮減上限從250億美元減少到50億美元，亦即每個月250億美元公債到期後，Fed將把其中的200億美元再度投入債市，有助帶動公債價格上漲、殖利率下跌，一些分析師解讀此舉為Fed有意引導長債殖利率下降，這正是財長貝森特等川普政府官員所想要的結果。

但巴隆週刊指出，債市是否因此就從逆風罩頂變為滿帆順風，仍大有問題。Fed雖可能增購公債，但還有其他且更為重要的問題可能影響美債殖利率。

觀察家指出，未來幾周及幾個月期間，Fed政策改變與經濟情勢對殖利率的影響可能更大，而且認為Fed此舉並非為了刺激經濟，「不會對股市及債市助長順風，只是降低逆風的強度，因為Fed仍在縮表」。

Fed主席鮑爾則強調，此舉是「符合常識的調整」，因為Fed資產負債表愈來愈接近滿額，因此減緩縮表速度能降低過度限制流動性的風險。鮑爾強調這項決定對貨幣政策並無影響，也不會影響資產負債表的最終規模，「這並非以任何隱藏式的作法來傳達訊息」。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯上周五也說，他認為這項減緩量化緊縮（QT）速度的決定，是「讓準備金平順地從豐沛轉為過度充裕的過程中，很自然的下一步動作」。

但理事沃勒對這項決定投下「異議票」，強調目前準備金餘額仍超過3兆美元，水位應屬「豐沛」，現階段沒必要放慢縮表。他認為，Fed擁有多種工具，能因應可能出現的震撼，「Fed應依賴這些工具，並研擬出如何因應短期資金緊俏的計畫，而非改變目前的縮表速度」。