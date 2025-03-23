快訊

史書華要黃國昌連署罷免遭撞飛 跌跤被指「假摔」不忍提告

相揪玉山雪攀雙雙墜谷…2山友是同事 一起上山卻成冰冷遺體

巴隆週刊：Fed放慢縮表 緩解不了美債殖利率的上漲壓力

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）4月起將放慢縮減資產負債表速度。路透
美國聯準會（Fed）4月起將放慢縮減資產負債表速度。路透

美國聯準會（Fed）上周會議再度放緩縮減資產負債表速度。但巴隆金融周刊（Barron's）分析，Fed此舉可能仍無法明顯緩解美國公債殖利率上漲的壓力。

Fed決定4月起，將每月公債部位的縮減上限從250億美元減少到50億美元，亦即每個月250億美元公債到期後，Fed將把其中的200億美元再度投入債市，有助帶動公債價格上漲、殖利率下跌，一些分析師解讀此舉為Fed有意引導長債殖利率下降，這正是財長貝森特等川普政府官員所想要的結果。

但巴隆週刊指出，債市是否因此就從逆風罩頂變為滿帆順風，仍大有問題。Fed雖可能增購公債，但還有其他且更為重要的問題可能影響美債殖利率。

觀察家指出，未來幾周及幾個月期間，Fed政策改變與經濟情勢對殖利率的影響可能更大，而且認為Fed此舉並非為了刺激經濟，「不會對股市及債市助長順風，只是降低逆風的強度，因為Fed仍在縮表」。

Fed主席鮑爾則強調，此舉是「符合常識的調整」，因為Fed資產負債表愈來愈接近滿額，因此減緩縮表速度能降低過度限制流動性的風險。鮑爾強調這項決定對貨幣政策並無影響，也不會影響資產負債表的最終規模，「這並非以任何隱藏式的作法來傳達訊息」。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯上周五也說，他認為這項減緩量化緊縮（QT）速度的決定，是「讓準備金平順地從豐沛轉為過度充裕的過程中，很自然的下一步動作」。

但理事沃勒對這項決定投下「異議票」，強調目前準備金餘額仍超過3兆美元，水位應屬「豐沛」，現階段沒必要放慢縮表。他認為，Fed擁有多種工具，能因應可能出現的震撼，「Fed應依賴這些工具，並研擬出如何因應短期資金緊俏的計畫，而非改變目前的縮表速度」。

Fed 債市 縮表 美國 負債 資產

延伸閱讀

聯準會去年虧損縮減 外界擔憂面臨減少支出壓力

3因素驅動美債本周收漲 10年期殖利率年底前見4%

鮑爾及楊金龍沒說的憂慮 學者：留心停滯性通膨風險

「因關稅要來了」川普要求Fed降息、預測經濟成長2.5%

相關新聞

未來一周美股三大觀察變數 PMI初值等經濟數據

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意美國聯準會（Fed）各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議...

柳橙汁又貴又苦賣不動 今年來期貨價腰斬

柳橙汁變得又貴又苦，產品乏人問津，放到長滿灰塵。受此拖累，柳橙汁期貨價格一反去年漲勢，今年初以來暴跌五成。

巴隆週刊：Fed放慢縮表 緩解不了美債殖利率的上漲壓力

美國聯準會（Fed）上周會議再度放緩縮減資產負債表速度。但巴隆金融周刊（Barron's）分析，Fed此舉可能仍無法明顯...

全球航商無懼運價連十跌 4月北美線喊漲趨勢不變

全球貨櫃輪運價指數連十跌，四大主要航線都下跌，減班效應發威，全球貨櫃輪航商醞釀4月漲價態度不變，遠東-北美線4月開始加收...

伊斯坦堡市長遭逮引發示威潮 土耳其股匯暴跌

土耳其警方19日拘捕總統厄多安的政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）後，觸發全國連續4天示威及金融...

中國生意變把柄？馬斯克的美國國安角色複雜化

華盛頓郵報報導，當外界傳出國防部21日與億萬富翁馬斯克(Elon Musk)的簡報會議可能包括美國對華作戰計畫細節等絕密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。