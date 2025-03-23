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訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖！6月將娶前主播桑契斯

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
亞馬遜創辦人貝佐斯（右）和其未婚妻桑契斯（左）2日在加州比佛利山共同出席活動。法新社
亞馬遜創辦人貝佐斯（右）和其未婚妻桑契斯（左）2日在加州比佛利山共同出席活動。法新社

美國八卦媒體「第六頁」（Page Six）22日報導，亞馬遜創辦人貝佐斯未婚妻桑契斯訂婚近2年後，終於寄出婚禮請帖，兩人6月將於義大利威尼斯完婚。

現年61歲的貝佐斯和55歲的桑契斯2023年5月訂婚。2019年1月，貝佐斯與前妻史考特離婚，同年桑契斯也與其前夫離異。報導稱，貝佐斯、桑契斯預定在他們要價5億美元的豪華遊艇「Koru號」，於義大利沿岸結為連理。

兩人的經紀人並未立即回應「第六頁」的置評請求。

美媒2023年5月就引述消息報導，貝佐斯與前新聞主播桑契斯訂婚，兩人曾在法國南部度假，被人拍到親暱出遊；當時桑契斯搭乘Koru號時，左手無名指一枚「鴿子蛋」戒指引人注目，而Koru號最前方掛著的木製雕像，外型激似桑契斯。

威尼斯 未婚妻 義大利 貝佐斯

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