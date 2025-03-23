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日本擬停用票據結算系統 有望進一步推動企業交付貨款電子化

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日媒今天報導，日本企業之間交付貨款常用的期票與支票，預計在2027年4月全面廢止。日本全國銀行協會（JBA）擬在同時間結束結算期票與支票等的系統，預計本月宣布相關消息。

綜合「日本經濟新聞」與「讀賣新聞」報導，日本的金融機構過去會拿著中小企業、商家等顧客拿來的紙本票據到票據交換所交換，不過隨著2022年紙本的交換所廢止，期票與支票等的結算系統「電子交換所」隨之成立，當作替代方案，並由全國銀行協會（簡稱全銀協）營運。

而日本的金融機構目前把紙本票據轉成電子畫面後，透過「電子交換所」傳輸與接受，不過支付與收款的金融機構在這方面的行政手續繁瑣，要求廢止的聲音不斷增強。

「讀賣新聞」指出，期票與支票均為有價證券的一種，付款方填寫貨款金額後交給交易對象，對方再提交至交易銀行，由銀行把款項從付款方的帳戶轉入收款方的帳戶。

而收款方收到支票當天就能兌現；而期票則依收付款雙方協議，決定結算日，這點對於付款的企業而言，優點就是即便資金暫時難周轉，仍可以後來再支付貨款，但對於收款方的企業而言，票據變現時間延遲恐出現資金短缺，進而引發倒閉危機。

加上許多付款方是收款方的客戶，因此有意見認為這種付款方式可能壓迫下游企業經營。

日本政府考量上述因素後，2022年要求經濟界評估在2026年前停用票據。日本政府內閣會議本月11日已經敲定承包法修正草案，其中包含禁用票據付款。

不過，中小企業與地方商家為主的業者，對於這種支付方式的需求依然存在。

全銀協正在推動企業改用網路銀行，或是無須繳納印花稅的「全銀電子債權網路」來進行債權交易。

日本放送協會（NHK）報導，日本大型銀行等金融機構預計逐步停止發行票據，而這也很可能進一步推動企業交付貨款電子化。

中小企業 日本經濟 網路

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