全球航商無懼運價連十跌 4月北美線喊漲趨勢不變

全球貨櫃輪運價指數連十跌，四大主要航線都下跌，減班效應發威，全球貨櫃輪航商醞釀4月漲價態度不變，遠東-北美線4月開始加收GRI （綜合附加費）或是漲價的態度不變，較現在的報價最少漲四成。

亞洲出口貨量有望在4月開始復甦，再加上3月擴大減班效應將在4月顯現，全球貨櫃輪航商醞釀4月漲價態度不變；以在美西每40呎櫃跌破2,000美元是不合理價格，各航商漲幅不同，業界推估漲幅幅度在700-1,500美元區間，漲幅較現在的報價最少達四成。

物流業者分析，全球貨櫃輪在農曆年後，一直處於貨量不足低迷窘境，全球貨櫃輪運價指數跌跌不休，四大主要航線都走低；不過，時序即將進入4月，根據貨主準備出貨的概況分析，貨量需求會逐漸增溫，再加上2、3月市場低迷，貨櫃輪業界擴大減班，航班減少、貨量增加效應下，各家航商4月喊漲的態度不變。

美西的價格幾乎接近成本價，船公司3月擴大穩行穩定運價的減班措施，美西線4月中旬運價有望回升到2,650美元左右，美東則有望回到3,650美元，業界推估，隨著航商對於4月北美線的態度，推估，4月即將出爐的現貨運價也將跟著觸底反彈。