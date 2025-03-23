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越南擬建千餘公里高鐵 法國交通部長訪越興致勃勃

中央社／ 河內23日專電
越南計劃2027年開始興建縱貫全國的高鐵。法國交通部長塔巴羅近日到訪越南時表示，願與越南合作分享高鐵的經驗與技術。包括法、日、韓、中皆是越南高鐵建設的潛在合作夥伴。法新社
越南計劃2027年開始興建縱貫全國的高鐵。法國交通部長塔巴羅近日到訪越南時表示，願與越南合作分享高鐵的經驗與技術。包括法、日、韓、中皆是越南高鐵建設的潛在合作夥伴。法新社

越南計劃2027年開始興建縱貫全國的高鐵法國交通部長塔巴羅近日到訪越南時表示，願與越南合作分享高鐵的經驗與技術。包括法、日、韓、中皆是越南高鐵建設的潛在合作夥伴。

越南媒體貨幣安全報導，法國駐越南大使館21日下午與越南建設部聯合舉辦首屆法越高速鐵路論壇，數百名越南與法國的企業代表和專家出席。本次活動適逢法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）訪越期間舉行。

越南南北高鐵總長約1541公里，預計斥資約700億美元（約新台幣2.3兆元）。塔巴羅認為：「這是越南一個極具雄心的投資計畫。作為全球高速鐵路發展的先驅，法國相信這一計畫完全可行。」

塔巴羅表示，法國願與越南合作，分享高速鐵路發展的經驗與專業技術，並根據不同階段向越南轉移技術。只有這樣，越南才能從設計、施工到營運等方面完全掌握計畫的所有環節，這也滿足越南希望高鐵「技術本地化」的目標。

越南計劃2027年開始興建南北高鐵，根據當前規劃，南北高鐵北起首都河內市玉回站（Ngoc Hoi），終點落在經濟重鎮胡志明市守添站（Thu Thiem），沿線經過20個省市，設計時速350公里，力爭2035年基本完成。

除了法國，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）去年底和日本首相石破茂見面時，建議日方考慮提供新的政府開發援助給越南蓋高鐵。越南韓國商會與中國企業先前與范明正會晤時，均對參與建設南北高鐵表示興趣。

法國 越南 高鐵

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