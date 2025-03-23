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未來一周美股三大觀察變數 PMI初值等經濟數據
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意美國聯準會（Fed）各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。
其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國第4季國內生產毛額（GDP）終值、3月密西根大學消費者信心指數終值、2月核心個人消費支出（PCE）、耐久財訂單、新屋銷售、S&P全球製造業採購經理人指數（PMI）初值等。
第三是企業財報。未來一周公布財報的美國企業包含Lululemon、Dollar Tree等。
Fed連續兩次維持利率不變。富蘭克林投顧表示，許多企業對2025年底前的前景仍樂觀。關稅確實可能引發通膨，但目前美國通膨的長期驅動因素仍呈現下降趨勢並走低，這也為Fed提供很大的降息空間來支持經濟。
富蘭克林投顧指出，根據Factset到3月14日的數據，2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長11.5%。其中，科技股將成長19.6%。美國經濟仍穩健，強勁企業獲利也將支撐美股，建議投資人定期定額長期布局。
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