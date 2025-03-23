新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了！

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。路透
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。路透

英特爾（Intel）副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）計劃在今年底退休，負責重拾該公司曾經擁有的技術領先地位，如今她的離去，引發該公司製造部門大洗牌。

現年59歲的凱勒赫在英特爾擁有29年資歷，她曾為該公司技術開發總經理，如今是俄勒岡州（Oregon）生產研發據點的高階主管之一， 監督18A晶片製程等新技術的開發。

英特爾在新執行長陳立武上任後2天的20日宣布，凱勒赫將在「今年的晚些時候」退休，並給她該公司晶圓代工廠「戰略顧問」的新頭銜。與此同時，去年從美光科技（Micron）高層挖角來管理工廠營運的錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran），將接替凱勒赫的技術開發工作，並擔任該公司晶圓代工的技術長和營運長。

此外，英特爾在同一天任命沙里亞里（Navid Shahriari）為一個新組織的執行副總裁，該組織將協調其工廠的各種製造活動。該公司去年秋天曾宣布，已選定沙里亞里為凱勒赫的「長期」繼任者。

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