路透：FB砍國內恐怖主義調查人力工具 引發安全疑慮

路透社報導，美國聯邦調查局（FBI）已減少專辦國內恐怖主義的人力，並廢除相關調查使用的1項追蹤工具，這恐削弱美國執法部門打擊白人至上主義者和反政府極端人士的能力。

報導引述5名聽取過相關簡報的消息人士指出，FBI高層最近將國內恐怖主義行動部門（DomesticTerrorism Operations Section）的一些幹員和情報分析師調走。這個部門支援FBI的55個地方支局調查工作及提供美國國內恐怖主義威脅的資訊。

2名知情人士表示，上述部門已約有16人調動。若編制人員補齊，這個部門應該要有數百名員工。另1名消息人士透露，FBI高層曾討論將部門完全解散，但目前尚未宣布最終決定。

其中2名消息人士說，FBI還停止了將與國內恐怖主義有關的調查附上標籤，而這個動作原本是協助FBI認出犯罪趨勢及追蹤全美各地相關調查的重要工具。

報導指出，近幾年FBI對美國國內恐怖主義的調查大多與右翼意識形態激起的暴力有關，而新任局長巴特爾（Kash Patel）之前對這類做法多所批評。

消息人士說，上述調整行動顯示，FBI在巴特爾領導下，對於國內恐怖主義調查的優先程度降低。

其中一些消息人士表示，FBI若要監控白人至上主義者和民兵團體構成的威脅，這些變動將削弱其相關能力，並可能影響美國執法部門阻斷攻擊陰謀的能力。

美國官員近年來已一再警告，美國面臨的最重大安全威脅，有些來自國內的暴力極端分子。

FBI面對路透社詢問有關變動時並未直接回答，而是表示其致力於「保護美國免於許多威脅，包括恐怖主義、暴力犯罪、販毒和網路攻擊」，還說「我們的一切工作都聚焦在每日提供國人更安全的環境」。