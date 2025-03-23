美第6代戰機F-47 川普：波音得標

美國總統川普廿一日宣布波音公司獲得第六代戰機Ｆ—４７合約項目。美國空軍說，這款先進制空戰機對今後數十年嚇阻中國大陸軍力至關重要。

目前Ｆ—４７具體性能保密到家，連造型也不為外人所知，廿一日發布會上僅釋出非常模糊的影像。川普透露，Ｆ—４７的測試機已祕密試飛近五年。

該機造價目前尚未公布，不過有媒體報導，一架Ｆ—４７造價估達三億美元（台幣約一百億元）。另有專家說，該機整體研發、籌獲成本恐不下五百億美元。

Ｆ—４７預計取代洛克希德馬丁設計的Ｆ—２２戰機，並特別設計在作戰中與無人機一同飛行，是「次世代空優」（ＮＧＡＤ）概念空戰體系核心。整個體系另含協同作戰航空器（無人僚機）、尖端感測器、武器和其他技術，讓六代機更能與衛星及其他飛機融合成同一作戰網絡。

通用原子、安杜里爾兩家公司分別推出ＲＦＯ—４２Ａ、ＲＦＯ—４４Ａ競標無人僚機案，以供未來搭配Ｆ—３５和Ｆ—４７。美國空軍希望無人僚機相對便宜，採用自主軟體操控，能執行偵察、打擊、電戰和誘餌等任務。

ＮＧＡＤ計畫去年夏天曾因設計和成本負擔等問題暫緩，當時估算六代機單價是Ｆ—３５三倍。但美國空軍幕僚長艾爾文廿一日說，Ｆ—４７成本將低於Ｆ—２２，因為空軍機隊日後六代機數量將多於Ｆ—２２。

波音近期在軍、民用飛機領域陷困境，這次擊敗洛克希德馬丁得標堪稱一吐怨氣。但是美聯社報導，部分批評者質疑Ｆ—４７計畫的成本和必要性，畢竟五角大廈仍難充分生產目前最先進的Ｆ—３５，且未來Ｂ—２１匿蹤轟炸機將有許多相同的匿蹤等尖端科技。

澎湃新聞報導，大陸軍事專家張學峰說，波音近廿年沒有推出任何正經的有人駕駛高性能隱形戰鬥機，加上其教練機、加油機及載人飛船問題頻出，外界質疑波音能否按時按質完成六代機項目也是正常。