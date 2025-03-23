川普暗示關稅有轉圜 美股喘口氣

美國總統川普21日指出，他的對等關稅將有「彈性」，暗示下個月初實施的關稅措施可能有轉圜餘地，留給投資人一絲期待。標普500指數和道瓊工業指數上周五（21日）扳回早盤頹勢。

不過，隨著川普聲稱4月2日將推出對等關稅時間逼近，美股任何反彈恐怕都難以為繼。

川普21日在白宮的橢圓形辦公室告訴記者：「大家來找我討論關稅，許多人問我是否可以豁免。一旦你為一個破例，你就必須為所有人都這麼做。」

川普推動對等關稅時間表

川普也說，「我不會改變立場，但『彈性』一詞很重要，有時要靈活，所以會有彈性，但基本上會是對等的」。川普也重申，關稅是縮小美中貿易逆差的手段。

標普500指數和道瓊工業指數上周五收漲0.1%，那斯達克綜合指數上漲0.5%，三大指數周線全面收紅，標普和那指也終止連四周頹勢。

費城半導體指數上周五和周線均跌0.9%；台積電ADR上周五跌0.4%，但周線收漲1.5%，擺脫連七周頹勢。

對經濟展望敏感的費半和運輸類股指數持續疲弱，可見投資人對美國經濟前景的疑慮加劇。

費半自去年7月創下歷史新高以來，已下跌逾22%。追蹤航空、卡車、鐵路、快遞在內20檔股票的道瓊運輸股，自去年11月創下歷史收盤高點以來，已下挫逾17%。

John Hancock投資管理公司共同首席投資策略師米斯金說：「這些訊號都在傳達同一件事：美國經濟表面之下正浮現疲弱跡象。」

近幾周來，美股受到川普激進關稅政策可能衝擊經濟的影響，原本高漲的科技股也遭逢賣壓，導致標普500指數陷入修正區間。不過，標普500指數在聯準會（Fed）周三決議利率維持不變，仍暗示今年可能降息兩次後，標普500指數反彈1%，呈現觸底回升跡象。

儘管如此，道富環球投資管理公司美國SPDR業務首席投資策略師艾隆（Michael Arone）指出，投資人多次試圖拉抬股市不成，這點令人憂心。他認為，問題癥結在於川普政府的貿易政策仍不明朗，美國經濟成長可能放緩的疑慮揮之不去，最終導致未來貨幣政策走向也無法明確。

美國銀行分析師團隊指出，川普宣布的關稅措施「比預期更強硬、更混沌」，而政府效率部（DOGE）推動的裁員會壓抑政府支出，也因失業增加而波及民間消費。